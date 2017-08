Diputados aprueban en general modificaciones a cuestionada ley de estacionamientos

La Cámara de Diputados aprobó este jueves en general el proyecto que modifica la Ley del Consumidor, para perfeccionar la regulación del cobro de servicios de estacionamiento.

La iniciativa retoma la idea general al establecer que la primera media hora de uso de estos recintos será gratuita, y no podrá condicionarse en forma alguna el ejercicio de este derecho

Transcurrido ese tiempo, se deberá otorgar un periodo liberado de pago de una hora a aquellos consumidores que acrediten haber comprado por un valor igual o supe­rior a un octavo de unidad tributaria mensual, siempre y cuando dicho consumo se haya verificado durante el periodo en el que se hizo uso del servicio de estacionamiento.

La iniciativa fija que este periodo liberado se extenderá hasta 120 minutos (2 horas) para aquellos consumidores que acrediten la adquisición de bienes o ser­vicios por un valor igual o superior a un cuar­to de unidad tributaria mensual.

Otro aspecto que busca este proyecto es eliminar una de las modalidades de cobro que ahora está vigente. El texto señala que sólo se podrá fijar una tarifa por minuto efectivo de permanencia, quedan­do prohibido el cargo por rangos o tramos de tiempo, sin que pueda el prestador del servi­cio redondear la tarifa al alza.

Por otro lado, la iniciativa, refundida de varias mociones de parlamentarios, pretende invertir la carga de la prueba para responder por hurtos, robos y daños provocados en los vehículos en un estacionamiento, sin estar condicionado el resultado por la adopción o no de las medidas de seguridad por parte de los proveedores.

En el caso de los estacionamientos en la vía pública, quien administre el servicio de estacionamiento en la vía pública no podrá exigir al usuario, bajo circunstancia alguna, el pago por rangos o tramos de tiempo superior o distinto del tiempo efectivamente utilizado.

En tanto, las empresas y centros comerciales que cobren por el servicio de estacionamiento no podrán cobrarle a los trabajadores de las tiendas que funcionen en dicho lugar, a menos que exista un contrato pactado de manera mensual, que las condiciones pactadas no impliquen ninguna forma de discriminación y que el monto pactado no supere un 5% del ingreso mínimo mensual.

Por último, la iniciativa dispone que las empresas y centros comerciales que efectúen cobro por servicios de estacionamiento a la fecha de publicación de esta ley deberán mantener para los trabajadores que realicen labores remuneradas dentro del centro comercial las mismas condiciones existentes con anterioridad al mes de abril de 2017, si estas condiciones resultasen convenientes a los trabajadores, en comparación a las normas establecidas en la presente ley.

El proyecto retornó a la Comisión para que se analicen las indicaciones presentadas.