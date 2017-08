Frente Amplio se encierra en reunión de larga extensión para resolver el caso del veto a Mayol

A partir de las 21:00 horas representantes del Frente Amplio comenzaron a llegar a una reunión citada por la mesa directiva, con el objetivo de zanjar la crisis que se vive al interior del conglomerado por la postulación como diputado del ex precandidato presidencial, Alberto Mayol el en distrito 10.

La tensión comenzó en el mismo momento en que el sociólogo anunció su candidatura por el mismo distrito en que el actual diputado Giorgio Jackson se presentaría a la elección.

Tras una serie de conversaciones al interior del pacto político, la mesa del Frente Amplio decidió vetar a Mayol del FA, acusado de una presunta agresión de género contra la candidata de lista de Jackson Natalia Castillo, quien iría como candidata por el mencionado distrito, producto de unos audios que habría enviado Mayol a Castillo y Jackson.

No obstante, al escucharse los mensajes, el Partido Ecologista y el Movimiento Autonomista se retractaron del veto, ya que aseguraron que no escucharon los audios.

Ayer tras una extensa reunión, no se definió el destino del ex presidenciable y lo mismo ocurrió este jueves, pues no había salido humo blanco tras pasar la medianoche.

Dentro de las alternativas que se están estudiando estaría la de entregarle un cupo el distrito 10 por el Partido Igualdad y otras opciones en distintas zonas de la Región Metropolitana. Esto, pese a que el ex abanderado ha aclarado en distintas ocasiones que solo postulará en la comuna de Santiago.