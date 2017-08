Propuesta municipal pone fin a las filas de apoderados en colegios

La Región del Bíobío vio con frustración como apoderados hacían fila la madrugada de este miércoles para inscribir a los estudiantes en el Colegio Santa Sabina ubicado en el sector norte de Concepción. Postal que se ha repetido en diversas ciudades y comunas del país. La sufrida espera fuera del Colegio Salesianos en la capital ha sido una de las más recordadas este año.

La Corporación Educacional de Las Condes quiso evitar este conflicto y creó un sistema similar al que propone el Ministerio de Educación. Este último incluye la utilización de portales web donde los apoderados inscriben a sus estudiantes en diversos establecimientos de la comuna, cuya selección posterior se realizará de forma aleatoria a través de un software que considerará si el postulante es hijo de algún funcionario del colegio o hermano de uno de sus estudiantes.

Para esta admisión 2018, la inscripción a los colegios de Las Condes Juan Pablo II, Santa María, Leonardo Da Vinci, Simón Bolivar, San Francisco del Alba y Diferencial Paul Harris, se encuentran disponibles en este sitio.

Alejandra Pérez, directora de Educación de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes explicó a Publimetro que “desde hace un mes tenemos esta plataforma. Nosotros tenemos mucha demanda, como seguramente cualquier otra comuna y tenemos poco cupo. Por otro lado, las familias quieren algún tipo de certeza de quedar para el próximo año en alguno de nuestros colegios”.

“Entonces, por un lado buscamos dar una contención a los apoderados en decir que, a través de la página web tienen que primero inscribirse, y esto hace que los padres y apoderados no estén circulando por cada uno de los colegios en forma particular o en la corporación, porque eso dispersa y provoca desorden administrativo y decidimos canalizarlo a través de una sola vía”, explica Pérez.

La forma como procede la corporación, explica Pérez, “hay apoderados que inscriben a sus estudiantes en tres o cuatro colegios, entonces en el sistema online haremos un filtro de ello. Luego se generará una tombola con todos los estudiantes que se inscribieron y se hará un sorteo con todos los niños inscritos en presencia de la corporación y los apoderados, por lo tanto todos tienen igual posibilidad de salir y se produce algo más justo que el orden de llegada”.

Respecto al financiamiento de esta plataforma, que si bien se acerca a lo planteado por el ministerio no es parte del nuevo sistema de admisión propuesto por la cartera, la directora de educación de la comuna afirma que “esto es pura gestión, utilizamos una plataforma que cualquier municipalidad puede tener, de hecho la creamos nosotros. Todas las comunas tienen páginas web del municipio y se crea un icono especial. Lo más importante es que la información sea totalmente transparente y las instrucciones sean claras”.

Este año, el sistema web propuesto por el ministerio se comenzará a implementar en cuatro nuevas regiones: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, luego del éxito obtenido en Magallanes el año pasado, y desde el Mineduc esperan que para este 18 esté operando en la totalidad del país.

Respecto a las filas y el problema que trae a los apoderados Felipe Coloma, investigador de Política Educativa de Educación 2020, especifica que “obviamente, si hay un grupo muy grande de apoderados que quisiera acceder al mismo colegio y te dicen que los cupos es por fila, lógico que se van a ir a poner a la fila lo más temprano posible, hay personas que están dispuestas a pasar 20, 30 o 40 horas a hacer una fila”

“Lo que pasa, es que este sistema además de ser profundamente ineficiente tampoco es justo, porque el orden de llegada ya es un mecanismo de selección. No todos pueden ir hacer una fila por esa cantidad de horas y que tiene que estar en sus domicilios o en sus trabajos. Ahora, por qué esto es tan relevante, porque esto resulta de una mala interpretación de la ley. Cuando la legislación te dice que no puedes seleccionar te propone un mecanismo y no dice que hay que adoptar obligatoriamente por el orden de llegada”, agrega Coloma.

En tanto, Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile coincide con la eliminación de las filas.

Según el doctor en Economía, Universidad de Michigan-Ann Arbor. Estados Unidos, “las filas se pueden impedir completamente, hay sistemas de inscripción que no consideran el ‘esfuerzo de llegar primero` ¿Qué otras modalidades pueden haber? Puede ser un sistema informático aleatorio que integre todos los nombres y el sorteo se puede hacer delante de un notario. Eso, no requiere de hacer ninguna fila”.

“Puede haber un mecanismo de tómbola, que generalmente se asocia a algo de rifa pero el principio que hay de fondo es el principio de igualdad de posibilidades de todos los interesados (…) lo que creo es que se dio una situación nueva y no se pensó con anterioridad como enfrentarse a ello”, sentencia el especialista.