Trump no se olvida de Bannon: el mandatario dedicó un tuit a su ex asesor estratégico

Donald Trump agradeció este sábado al polémico Steve Bannon por los servicios prestados tras apartarlo del gobierno como su asesor estratégico, en medio de la controversia generada por la tibieza del mandatario para condenar violentas manifestaciones de supremacistas blancos.

“Quiero agradecer a Steve Bannon por su servicio. Llegó a la campaña durante mi carrera contra la Desohesta Hillary Clinton – fue grandioso! Gracias”, tuiteó el mandatario este sábado tras despedir a su ahora ex asesor de 63 años, abanderado de la agenda nacionalista y populista que llevó al magnate inmobiliario al poder.

I want to thank Steve Bannon for his service. He came to the campaign during my run against Crooked Hillary Clinton – it was great! Thanks S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017