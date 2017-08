Anuncian marejadas anormales para esta semana por alineación del sol, la luna y la tierra

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un nuevo aviso de marejadas “anormales”, que se presentarán desde el sector de Golfo de Penas (Región de Aysén) hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día martes 22 hasta el domingo 27 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

Estas marejadas corresponden al aviso especial número 36 y es el noveno categorizado como “marejadas anormales” en lo que va del año.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo Espósito explicó que “hemos categorizado este evento como marejadas anormales debido a la altura de la ola, la cual podría alcanzar los 5 metros en los horarios de más alta marea”.

“Uno de los factores de esta categorización de marejadas anormales es debido a la luna nueva, que se manifestará el día 21 de agosto, alineándose el sol, la luna y la tierra, generando las mayores alturas de mareas del mes”, agregó.

Asimismo, detalló que estas marejadas provienen del suroeste, por lo tanto, esperan que lo más intenso se

presente en el norte de nuestro litoral, donde las bahías están desprotegidas a esa dirección.

La autoridad marítima hizo un llamado a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por borde costero, sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.