Mercado Central ya cuenta con internet wifi gratuito

El Mercado Central de Santiago ya tiene internet gratuito a disposición de sus visitantes. Una iniciativa que posiciona al icónico lugar como el primer mercado en Sudamérica en contar con una red de wifi de acceso público.

Esto se logró gracias a un trabajo en conjunto entre la administración del recinto, Accionet y Samsung Electronics Chile, cuya marcha blanca comenzó hace tres semanas y su implementación busca transformar la experiencia que tienen los visitantes, impactando directamente en el flujo de público y en los beneficios para los locatarios.

En la actualidad el mercado recibe entre 1.500 y 2.000 visitas diarias, de las cuales casi un 70% corresponde a extranjeros, quienes llegan a Santiago para conocer la oferta turística y gastronómica de este clásico lugar.

De esta forma, se verán beneficiados tanto el comercio quien verá impulsadas sus ventas al ofrecer un servicio más completo, como también quienes lleguen al mercado y puedan, además de disfrutar de su gastronomía, consultar servicios y conectarse.

Para Sergio Olivares, administrador general de Mercado Central, esta red es la herramienta que faltaba en este histórico lugar para poder brindar un mejor servicio a sus usuarios, pero también para que estos pudieran transmitir la experiencia de visitar este lugar.

“Somos un lugar lleno de tradición y el mercado principal de Santiago. Cuando nos visitan extranjeros vienen por nuestra gastronomía y por la experiencia que se vive aquí, sin embargo, esta vivencia no se podía compartir si muchos de ellos no contaban con internet. Ahora que contamos con wifi gratuito, todas las experiencias podrán compartirse logrando mayor conectividad”, sostiene.

Por otra parte, Germán Sáenz, gerente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Públicos de Samsung Electronics Chile, argumenta que la implementación de la solución Samsung Smart Wifi corresponde a un paso importante hacia la transformación digital de los espacios públicos.

“Como empresa, hace un tiempo, decidimos apostar por la conectividad. Por eso, este año lanzamos en Chile una variada oferta de productos conocidos como Access Points que aseguran alto rendimiento en las conexiones wifi, aún en lugares con mucho tráfico de personas. El Mercado Central es el primer espacio público que intervenimos con nuestros productos y estamos seguros que esta acción va a convertirse en una caso de éxito de cómo deben funcionar las redes públicas en las grandes ciudades”, afirma Sáenz.

En tanto para Juan Andrés Fontaine, fundador de Accionet, el internet está actualmente tan integrado a nuestra vida que es importante democratizar el acceso a una conexión, además de brindar mejores servicios.

“En muchas de las ciudades Internet pasa a ser un recurso básico desde donde se articulan el resto de los servicios. Allí no sólo es más barato sino que hay puntos de acceso de buena calidad. En Chile también han habido iniciativas de Internet gratuitos anteriores, pero no han sido exitosas por no ser de alta calidad”, comenta.

Así opera la red

El proceso de implementación consideró instalar la solución inalámbrica Samsung Smart Wifi con 10 equipos en los pasillos del recinto y cuatro en la plaza central que soportan condiciones ambientales como humedad, polución, entre otros, totalizando 14 puntos de conexión con 100 mbps de ancho de banda. Esto garantizará que una mayor cantidad de equipos móviles (smartphones, tablets o notebooks) puedan estar conectados en forma simultánea a la red, al mismo tiempo que asegura que independiente del desplazamiento de los usuarios dentro del recinto no pierdan conexión alguna.

Próximamente estas empresas se unirán nuevamente para inaugurar una nueva red de wifi en otro lugar emblemático de Santiago y recorrido por miles de turistas a diario: el Patio Bellavista.