Organismos a favor y en contra del aborto se preparan para la decisión del TC

Pocas horas antes de la fecha esperada para conocer el veredicto del Tribunal Constitucional (TC) respecto al proyecto de aborto en tres causales, el organismo anunció el viernes pasado que la resolución se daría a conocer el lunes 21 de agosto.

Está decisión ha provocado distintas reacciones entre organismos que están a favor y en contra del aborto, no obstante, ambos sectores esperan el veredicto final.

Para Claudia Dides, directora de la ONG Miles, fue una “falta de respeto con las mujeres chilenas” que se haya a aplazado la deliberación y señaló que “la postergación a mi juicio tiene que ver con negociaciones que se están haciendo con el Tribunal Constitucional y seguramente con poderes fácticos que están tratando de influir en como van a decidir los ministros y las ministras”.

Esperamos que sean empáticos que mañana (hoy) digan que si es Constitucional y que podamos estar declarando la ley ya prontamente en un par de semanas más”

“Lo que se está juzgando es una cuestión política con la derecha y me parece que vayamos al TC, que es antidemocrático, que no ha sido elegido, que son puestos a dedo, digamos, que estemos en manos de diez personas después de tres años de debate, me parece que es impresentable políticamente. Así que esperamos que sean empáticos que mañana (hoy) digan que si es Constitucional y que podamos estar declarando la ley ya prontamente en un par de semanas más”, expuso.

De ser declarada inconstitucional la ley, la directora de Miles señaló que “vamos a ver la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana. Ya fuimos a la Comisión en mayo, ya hicimos una denuncia al Estado chileno, así que ya tenemos algo avanzado e iríamos a la corte porque obviamente en este caso se estaría negando un derecho a las mujeres (…)”.

Desde la otra vereda de la discusión, Tomás Henríquez, director ejecutivo de la corporación sin fines de lucro Comunidad y Justicia, consideró que “pretender que esto pueda zanjarse por los ministros del Tribunal después de haber tenido una maratón en que durante tres días consecutivos, más de 33 horas continuas de estar escuchando a la sociedad civil y a los abogados, el pretender que simplemente iban a zanjar eso ahí, sin haber revisado más todos los antecedentes que se han aportaron, no habría sido serio”.

Yo creo que todo eso al tribunal no lo puede dejar indiferente, creo que los que están en contra del proyecto de ley fueron superiores en el punto de vista de su argumentación en las audiencias públicas”

“Hubo bloques larguísimos de abogados que estaban contra la constitucionalidad del proyecto de ley, que fueron extremadamente sofisticados y potentes en lo que estaban diciendo, lo mismo el segundo día con el bloque de los médicos. Yo creo que todo eso al tribunal no lo puede dejar indiferente, creo que los que están en contra del proyecto de ley fueron superiores en el punto de vista de su argumentación en las audiencias públicas. Todo eso yo creo que hace que el tribunal hoy día esté pensándolo antes que haber zanjado el asunto”, indicó.

Henríquez no quiso adelantar algún resultado, no obstante, señaló que “la ley no va a salir tal cual como salió del Congreso”.

“Después de que tengamos esta sentencia vamos a despertar y vamos a seguir trabajando en ver como podemos proteger la vida de todos los que están por nacer, sin excepciones, si tenemos que hacerlo ahora por la vía de un nuevo proyecto de ley lo vamos a intentar, si tenemos que hacerlo por la vía de tratar de influir en como se va a reglamentar la aplicación de la ley también vamos a recurrir a eso, pero no vamos a bajar los brazos en ningún caso“, aseguró. Sin embargo, descartó recurrir a organismos internacionales para cambiar la decisión del TC.