PagaYa: el portal online que permite el pago entre personas con tarjeta de crédito

No ha pocos les ha pasado que tienen que pagar algo que han comprado fuera del comercio formal, por ejemplo a un amigo o tienen que pagar el por un arreglo en tu casa, pero se encuentras sin efectivo a mano.

Pues bien, un par de emprendedores crearon la solución: PagaYa, una plataforma digital creada en la Región de Coquimbo, que permitirá al comprador cancelar cualquier producto y servicio con su tarjeta de crédito y al vendedor recibir la totalidad del pago en tan sólo 48 horas.

Con este medio de pago podrás adquirir artículos nuevos o usados como ropa, electrodomésticos, instrumentos musicales, vehículos, entre otros. Además, puedes pagar en cuota la prestación de un servicio de rubros tan diversos como abogados, arquitectos, mecánico e incluso cancelar una remodelación en el hogar o el mes de garantía de una casa.

Cristian Valladares, ingeniero comercial de La Serena, es uno de los gestores de este proyecto y comenta que esta iniciativa surge por una necesidad que hay en el mercado nacional. “Es una demanda no atendida ya que las personas cuando transan entre ellos no pueden utilizar sus tarjetas de crédito, pues el sistema Transbank sólo opera con el comercio.Vemos que la tendencia es que cada vez hay más emprendedor independiente y cada persona individualmente no puede tener este sistema a menos que ya este totalmente formalizado como empresa. Queremos acercar la opción de pagar en cuotas con tarjeta de crédito a cualquier persona”, afirma.