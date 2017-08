Secretario general de RN presentará candidatura parlamentaria

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, confirmó que competirá por un cupo a diputado. Fuentes cercanas de dicho partido, señalaron a Publimetro que el dirigente dio a conocer su decisión a través de un mensaje de WhatsApp enviado a sus más cercanos.

Con esto, Desbordes, hoy uno de los dirigentes de RN más cercanos a Sebastián Piñera, se sumaría a la plantilla de candidatos de la colectividad. Su candidatura se concretaría en el distrito 8, el más grande de Chile, que incluye a las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Til Til y Colina.

El distrito 8 es el que más electores tiene a nivel nacional, por lo que se le considera el distrito más grande del país.

Confirmación a los más cercanos

El secretario general de RN irá como candidato del Distrito 8. / Agencia Uno

Si bien, el dirigente ha evitado confirmar o desmentir públicamente su postulación, sorprendió a sus cercanos con un mensaje de WhatsApp que señalaba directamente: “Amigos, mañana voy a anunciar mi candidatura. No iba a nada, pero diversas razones me motivaron a postular”.

La decisión de Desbordes fue recibida de buena manera por los dirigentes RN de dicho distrito. Fuentes internas del partido señalan que desde hace algunas semanas que varios de ellos lo habían invitado a tomar este desafío, incluido el ex Presidente y actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Dirigentes del distrito

El ex alcalde de Cerrillos, Alejandro Almendares, afirmó que “Mario no sólo es un líder de carácter nacional para Chile Vamos y para Renovación Nacional. Él es de la zona, vive en el distrito, su familia es de acá. Entonces, no podíamos pensar en nadie mejor que él para representarnos en el Congreso”.

Por su parte, la concejal de Maipú, Karen Garrido, aseguró que el secretario general de RN “siempre ha estado trabajando en el distrito, apoyando a los dirigentes, a los concejales y a los alcaldes del sector“. “Nosotros lo vamos a apoyar con todo”, agregó.

Los dirigentes creen que el actual secretario general de RN puede ser un gran aporte en la Cámara de Diputados sobre todo en materias de seguridad, apuntando a su experiencia como ex carabinero y ex subsecretario de investigaciones en el gobierno de Piñera.

Mañana termina el plazo para la inscripción de candidaturas. / Agencia Uno

Itinerario

Se espera que el anuncio se concrete durante la mañana del lunes, esto considerando el itinerario que tendrá el dirigente. A las 11:00 será la inscripción del pacto electoral ante el Servel, y luego, a las 15:30 horas se concretará la firma de candidaturas junto a los presidentes de partidos de Chile Vamos.

Finalmente, durante la tarde se hará entrega de las candidaturas al Servel, donde desde RN presentarán cerca de 80 candidatos a la Cámara Baja, entre ellos, Mario Desbordes.