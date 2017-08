Servel: Insulza a senador, retraso de Chile Vamos y 8 candidatos presidenciales destacan en cierre de inscripciones

No hay plazo que no se cumpla, dice el proverbio. Y así lo hará cumplir el Servel, que a las 23:59 cerrará las inscripciones de las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Esta última fue lucha que no estuvo exenta de peleas y que incluso provocó sendas crisis en los bloques políticos.

Fue el caso de la DC, bloque que inscribió a sus candidatos al Parlamento con militantes de la Izquierda Cristiana (IC) y el MAS. En esa lista no está Ricardo Rincón, quien aseguró a Publimetro fue “un golpe de estado de Carolina Goic que ha desconocido la voluntad democrática del partido”. El diputado dijo que dará la pelea y espera para el miércoles un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que acogió su recurso de amparo.

Otro que sorprendió fue el bloque que reúne al PS, PPD, PC, que adoptó el nombre de “Fuerza de Mayoría”. El pacto tenía problemas con José Miguel Insulza, quien fue “bajado” de la candidatura al Senado por Atacama y que sólo a horas antes de que venciera el plazo, decidió aceptar un cupo por Arica y Parinacota.

Chile Vamos con problemas

Y aunque Chile Vamos, que agrupa a la UDI, RN, PRI y Evópoli, pidió la mediación de Piñera para definir sus nombres, tuvo serios problemas en la naciente región de Ñuble. De hecho, la discusión sobre estas candidaturas retrasó la llegada del bloque al Servel, que fueron los últimos en inscribirse.

El pacto Sumemos, que incluye a Amplitud, Ciudadanos y Todos realizó el trámite el domingo pasado. Bajo esta lista llegaron 154 postulantes. Entre ellos destacan Álvaro Sanhueza, periodista que competirá a la Cámara por la II Región y Oscar Rementería, como candidato al Senado por Valparaíso.

Cabe mencionar que 8 serán los candidatos a Presidente de la República que se aparecerán en la papeleta: Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, Carolina Goic, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, Alejandro Navarro, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés.

Este último es el nombre que sorprende, pues no había sido siquiera mencionado por las encuestas. El candidato, profesor de profesión, consiguió 34 mil firmas e competirá por el sillón presidencial respaldado por el partido de izquierda Unión Patriótica de Chile (UPA).