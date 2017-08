La policía de Cataluña abatió al autor del atentado en Barcelona

La policía abatió este lunes a unos 50 km al oeste de Barcelona a Younes Abouyaaqoub, el presunto autor del atropello masivo en las Ramblas de la capital catalana, indicó a AFP una fuente cercana a la investigación.

El sospechoso, que llevaba adherido al cuerpo “lo que parece ser un cinturón de explosivos”, fue “abatido”, indicó la policía catalana en su cuenta de Twitter. “Parece que han abatido a un sospechoso que podría ser el autor del atentado” en Barcelona, añadió una fuente cercana a la investigación.

Los Mossos d’Esquadra puntualizaron que por el momento “no tenemos confirmada la identidad de la persona muerta” en la zona de Subirats, a unos 50 km al oeste de Barcelona.

