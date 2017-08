Alejandro Guillier por negativa de crédito: “No tenemos fiato con los grupos de interés”

El candidato presidencial Alejandro Guillier se comparó con el ex mandatario estadounidense, Barack Obama, luego que el Banco Estado le negara un crédito para financiar su campaña a la primera magistratura.

“No estamos muy lejos de lo que pasó en Estados Unidos con el Presidente Obama, que tuvo problemas similares soterrados por su origen racial”, dijo aludiendo a la decisión de Obama quien rechazó financiamiento público y creó una plataforma web para financiar su postulación a la Casa Blanca.

En dicho contexto, el candidato del PR,PS,PPD, PC, IC y MAS sostuvo que la negativa del Banco Estado sería “una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés”.

“Siempre he pensado que la adversidad obliga a desarrollar la creatividad. Los grupos económicos no nos van a prestar plata, no se trataba de donaciones, se trataba de crédito como cualquier ciudadano que va al banco y nos han bloqueado el acceso al crédito”, sostuvo.

En dicho contexto, el legislador indicó que “nuestro corazón está obviamente más en la Pyme, en el mediano y pequeño empresario que en los grandes grupos económicos. No porque tengamos nada en contra de ellos, sino porque ellos nos ven toda transformación como un peligro a su situación de hegemonía, esa es la verdad de las cosas. Aceptamos esa realidad, no vamos a hacer de eso mayor problema”.

“Nosotros vamos a apelar a la ciudadanía y vamos a hacer un diseño donde haya contribuciones y aportes de los privados, de las personas, de los ciudadanos para financiar nuestra campaña”, finalizó.