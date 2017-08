Charlie Hebdo nuevamente en el centro de la polémica tras portada sobre atentados en España

El semanario francés Charlie Hebdo vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que este miércoles publicara una controvertida portada sobre el Islam, días después de los atentados yihadistas en España, generando críticas por alimentar la islamofobia.

La edición del semanario, dedicada a los atentados en Barcelona y Cambrils, muestra una camioneta alejarse tras haber atropellado a peatones, que yacen en el suelo, ilustración del dibujante Juin. En rojo, está escrita la frase: “Islam, religión de paz…¡eterna!”.

También sobre el ataque terrorista de la capital catalana, Charlie Hebdo muestra en sus páginas interiores escribe el mensaje: “Barcelona: turismo o islamismo ¿por qué elegir?”.

La portada ha generado diversas críticas. Stéphane Le Foll, ex ministro socialista y ex portavoz del Gobierno de François Hollande, mostró su contrariedad por la ilustración del dibujante Juin, en una entrevista realizada por RMC y BFMTV

“Las amalgamas son muy peligrosas. Decir que el islam es una religión de paz dando a entender, de hecho, que es una religión de muerte resulta extremadamente peligroso“, señaló Le Foll.

Mucho más duras fueron algunas de las reacciones que se podían leer en las redes sociales, donde se acusaba la apuesta de la publicación de “islamófoba” o “racista” por confundir con terrorismo a toda una religión practicada por más de mil millones de personas en el mundo.

No me molesta su critica al Islam y su derecho a la libertad de expresión, pero si me molesta su incitación a la islamofobia."Charlie Hebdo"