Conoce a la chilena que participará en el Miss Mundo Silla de Ruedas 2017: representará al país en Polonia

Quiere ganar y no oculta las ganas. Se trata de María Paz Díaz, la joven chilena oriunda de Constitución, Región del Maule, quien participará del concurso Miss Mundo Silla de Ruedas 2017. Este certamen se realizará entre el 29 de septiembre al 7 de octubre en Polonia y que tiene como slogan “la belleza no tiene límites”. Por eso, la joven tenista de 28 años esta ansiosa por traerse la corona de ganadora desde Europa.

“Significan varias cosas especiales para mí”, dice María a Publimetro y agrega que “La decisión de poder hacerlo (concursar), es seguir demostrando que los límites no existen en mi vida”.

Y eso tiene mucho que ver con su historia de vida. Porque quedó en silla de ruedas luego de un trágico episodio ocurrido el 9 de febrero de 2007.

Ese día viernes, pleno verano, María Paz Díaz se juntó con varios amigos para ir en auto a una disco. A sus entonces 18 años, lo pasó bien hasta que el grupo decidió volver a casa. En una esquina -no se sabe por qué- un tipo extraño sacó una pistola y disparó al auto. La bala le perforó el colon y le dañó la médula espinal ¿Resultado? No volvería a caminar.

Pero a 10 años de esa triste escena, hoy la tenista tiene una razón para sentirse orgullosa por su participación en el certamen. ¿Cómo lo consiguió? dice que fue contactada por la organización y que postuló no con mucha fe, porque de todas las aspirantes del planeta, se seleccionarían sólo a 25. Ella fue una de las afortunadas.

“Siempre me ha gustado este tema, pero nunca me había atrevido a hacerlo, hasta que al final quise probar algo nuevo y me inscribí, no sé si con muchas expectativas. No pensé que iba a quedar dentro de las finalistas”, precisa.

Y aunque las pruebas que deberá sortear en el concurso todavía no se saben del todo, ya tiene al menos dos temas solucionados: los pasajes a Polonia, que serán cubiertos por un auspiciador que por el momento mantendrá en secreto, y la estadía, que corre por cuenta de la organización. Así que con eso solucionado, ya piensa en el triunfo”

“Si gano, me gustaría quedarme por Europa unos días, porque me encanta allá”, dice con optimismo, el mismo que deberá tener cuando comience el concurso.