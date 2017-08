"¿Has dado más a la economía que mi marido o yo?": esposa del secretario del Tesoro de EEUU se jactó de su riqueza

Louise Linton, la esposa del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, se ha visto envuelta en la polémica por publicar en las redes sociales una fotografía descendiendo de un avión oficial en Kentucky (EEUU) con referencias a exclusivas marcas de moda.

“Gran viaje de un día a Kentucky. La gente más agradable. Hermosos paisajes”, escribió Linton en su cuenta de Instagram, a la vez que mencionaba las marcas de las diferentes prendas que llevaba, como Hermes, Tom Ford o Valentino.

Louise Linton, Sec Mnuchin's wife, posts photo that tags Hermes/Tom Ford/Valentino as she leaves Air Force Jet then replies to a critic pic.twitter.com/Uhjc7qBiEA

— Yashar Ali (@yashar) August 22, 2017