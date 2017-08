¿Contra quienes y cuales son las denuncias de la ex fiscal general de Venezuela?

Gran conmoción generaron las declaraciones de la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega este miércoles en Brasilia, donde aseguró disponer de “muchas pruebas” que involucran al presidente Nicolás Maduro y sus principales aliados en millonarios casos de corrupción.

Ortega atribuyó su destitución y la persecución política que dice sufrir en el país petrolero “al afán de esconder los hechos de corrupción de los que tengo muchas pruebas” y a las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a varias autoridades.

Concretamente en el caso de negociados con la constructora brasileña Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República”

Dispongo de “muchas pruebas, y concretamente en el caso de negociados con la constructora brasileña Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente Diosdado, Jorge Rodríguez, etcétera”, señaló la ex fiscal.

Nicolás Maduro

Si bien también acusó al presidente venezolano de tener vínculos con Odebrecht no dio mayores detalles. No obstante, informó que poseen documentos respecto a una investigación que vincularía al mandatario con la empresa que provee de alimentos al Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAP, una empresa registrada en México (…) que se presume que es del presidente de la República Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Alvaro Uguedo Vargas y Alex Saab”.

Los CLAP fueron creados en abril por Maduro como una forma de distribución estatal casa por casa de productos regulados de primera necesidad. Entre los elementos que trae el paquete están el atún enlatado, arroz, fideos, porotos, harina, aceite, leche y azúcar.

Diosdado Cabello

La acusación más concreta que realizó Ortega respecto al caso Odebrecht fue contra el líder chavista, militar venezolano y asambleísta Diosdado Cabello, a quien acusó de haber recibido una alta suma de dinero por parte de la compañía brasileña, a través de una empresa española perteneciente a sus primos.

“En el caso Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa española denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos Alfredo Campos Cabello y Aerso Jesús Campos Cabello”, dijo.

El líder chavista consideró falsas las acusaciones de Ortega.”Son mentirosos, son falsos. Lo he dicho una y un millón de veces: lo que tengan de mí, investíguenme. Ya no puedes investigar a nadie porque no eres fiscal”, dijo Cabello en su programa de televisión semanal.

Tarek William Saab

La ex fiscal general de Venezuela también lanzó acusaciones contra su sucesor, de quien asegura que ordenó su sobreseimiento en seis investigaciones de corrupción al asumir el cargo. “De acuerdo a la información que manejamos, efectivamente pidió el sobreseimiento”, indicó.

“Una persona que tiene seis expedientes o seis investigaciones por corrupción (…). Esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA (Petróleos de Venezuela S. A.). Estoy hablando de Tarek William Saab”, anunció.

Por su parte, el nuevo fiscal general desestimó las acusaciones y aseguró que “carece de toda validez lo que pueda decir una ex fiscal general que en casi diez años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. ¿Ahora sí vas a hablar? ¿Luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados? (…). No tiene validez legal”.