Derrumbe de cerro en Isla Tenglo: una casa cayó al mar y otras dos resultaron destruidas

El temporal en el sur sigue generando problemas en esa zona de nuestro país. Esta vez le toco a la Isla Tenglo, el cayo que se ubica frente a las costas de Puerto Montt sufrió el derrumbe de uno de sus cerros.

El deslizamiento de tierra provoco que tres casas cayeran por la ladera, resultando una de ellas totalmente sumergida en el mar. Las otras dos quedaron totalmente destruidas, las familias fueron evacuadas y no hubo heridos. José Aguilar, hijo de la dueña de la casa que terminó dentro del agua, relató al portal SoyChile que en el lugar vivían tres personas -sus padres y su hermana menor de edad- y que en el lugar ya se habían registrado derrumbes.

“Me llamó una cuñada, me dijo que ella vio cuando cayó la casa y que ellos están de anoche porque ya había caído un derrumbe en la parte de atrás y amanecieron trabajando afirmando la casa, pero ahora ya cayó. Parece que la municipalidad, parece que ellos vinieron”, aseguró el joven al mismo portal.

Lissete Mayorga, otra de las afectadas, mostró su enojo por la poca ayuda de la autoridad “venimos pidiendo ayuda hace rato, desde los primeros días de junio, vinieron a ver (personal municipal), sacaron fotos, me dijeron que me iban a ayudar con una máquina para que pudiera sacar la tierra y así no se siguiera deslizando porque el derrumbe empezó arriba en mi casa el 22 de mayo, pero nosotros pedimos ayuda los primeros días de junio, porque de primera pensamos que no iba a ser necesaria la ayuda”.

Ante el evento la Onemi elevo declaró alerta amarilla para la provincia de Chiloé, y las comunas de , Puerto Montt, Los Muermos, Maullín, Calbuco, Fresia y San Juan de la Costa. Una de las situaciones más graves se esta viviendo en la Provincia de LLanquihue: En Los Muermos cerca de 40 familias se mantinen sin conectividad terrestre, debido a la crecida del río Llico. La misma situación se vive en los sectores de Traiguén, Marilan, Cañales, Peuchen, Esperanza y Repil, comuna de Fresia, donde 160 familias se encuentran sin conectividad por vía terrestre, producto del aumento de caudal de los ríos Llico y Esperanza