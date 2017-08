La mitad de los niños mayores de 12 años debería usar frenillos

Según el informe “Análisis de situación de salud bucal en Chile”, un alto porcentaje de niños se ven afectados por anomalías dentomaxilares. Estas anomalías pueden ser tratadas con ortodoncia y los conocidos frenillos.

El documento del Ministerio de Salud señala que la prevalencia de ADM (anomalías dentomaxilares) sería de 33,3% en niños y niñas de 4 años de edad, 38,3% en el grupo de 6 años y 53% a los 12 años de edad.

Sumado a lo anterior, una serie de hábitos orales disfuncionales estarían empeorando la situación en los niños menores de 5 años. Según cifras entregadas por el centro especializado Clínica Ortodontik, más de un 70% por ciento de los niños menores de 5 años presenta al menos un hábito oral disfuncional. Según la directora del establecimiento, Tamara de Mayo son “actos que realizan conscientemente y luego inconscientemente”.

“Chile no tiene cabeza”

Sin embargo, estas cifras podrían ser peor. Conversamos con el Dr. Mauricio Rosenberg, secretario nacional del Colegio de Dentistas de Chile, quien además es ortodoncista. El especialista acusa que los datos sobre salud bucal del Minsal datan del 2010 y que no existen datos actualizados.

“Estas cifras podrían ser peor. Chile no tiene cabeza en salud. El Ministerio no ha hecho nada en materias de oftalmología, salud mental, odontología y con ninguna de las especialidades relacionadas con nuestra cabeza”, señala enfáticamente el Dr. Rosenberg.

La evolución del problema

para el secretario nacional del Colegio de Dentistas, “si no hay presupuesto o no les interesa tener más profesionales, por último podrían hacer una campaña preventiva con indicaciones”. El doctor Rosemberg destaca que hay indicaciones que podrían ser claves en la primera infancia para evitar problemas mayores.

Entre los problemas dentales más comunes en los niños menores de 5 años se encuentran la mordida invertida y el paladar estrecho. Éstos, producto de la succión del pulgar, chupetes o mamaderas.

La ortodoncista Tamara de Mayo, de Clínica Ortodontik sostiene que de no “solucionar estas complicaciones, éstos empeoran a medida que el niño crece, pudiendo incluso existir problemas de mordida tan graves que requerirán de una cirugía ortognática de los maxilares al término del crecimiento”.

Por su parte, el Dr. Rosenberg concuerda con dicho diagnóstico: “Es clave que se les realicen controles odontopediátricos a los niños a los 3, 6 y 9 años”. Según el especialista, esta despreocupación del Ministerio de Salud nos está llevando a tener una población con una salud dental y de todas las áreas relacionadas con la cabeza “bastante deficiente”.

La mordida invertida y el paladar estrecho, son los problemas dentales más frecuentes en menores de 5 años.

El tratamiento

El uso de frenillos hoy en día es tan común, que la directora de Ortodontik sostiene que en Chile “cerca de un 40 por ciento de la población infantil los debe usar”. Ambos especialistas concuerdan en que la edad promedio en que se colocan los frenillos son los 12 años.

Sobre la cantidad de niños que hoy tienen acceso al tratamiento en el país, el Dr. Rosemberl del Colegio de Dentistas acusa que “son muy pocos porque casi no hay ortodoncistas en el servicio público”.

“Más allá de tener los profesionales, el Ministerio no se ha preocupado de que se cuente con la maquinaria y un área preparada para que el ortodoncista pueda trabajar”, agregó el especialista. “Estamos a años luz de otros países” señaló el Dr. Rosemberg contando a Publimetro que en países europeos la ortodoncia es considerada en los programas de salud pública de manera gratuita. “Hoy en Chile hay discriminación para acceder a la salud. El que puede pagar un privado, no tiene problemas, y eso en a salud dental se ve claramente”, puntualizó.

La edad promedio en que se comienza el tratamiento son los 12 años de edad

Actuar a tiempo

En cuanto a la duración del tratamiento, el tiempo promedio es de dos años. Para saber si se requiere tratamiento, se aconseja ver si el niño tiene los dientes muy chuecos o una mala mordida. De esta forma, para evitar que el problema empeore con los años, lo “conveniente es realizar una evaluación con el ortodoncista a los 8 años, siendo lo más importante tomar una RX panorámica para estar seguro de que todos los dientes definitivos vienen o no correctamente”, señaló la ortodoncista Tamara de Mayo.

La evaluación de que “el problema empeora con los años” queda de manifiesto al ver las cifras del informe “Análisis de situación de salud bucal en Chile”. En los grupos considerados (4, 6 y 12 años) a mayor edad, mayor porcentaje de niños con anomalías dentomaxilares (ADM).

Ortodoncia en adultos

El informe “Análisis de situación de salud bucal en Chile” no especifica cifras de ADM en población adulta. Sin embargo, desde Clínica Ortodontik señalan que “estimamos que cuatro de cada diez personas que usan frenillos tienen más de 30 años”.

La cifra es confirmada por el secretario nacional del Colegio de Dentistas, Mauricio Rosenberg. El doctor agregó que “la salud dental en Chile no está bien planificada. Cubren lo mínimo”. El especialista y dirigente del gremio fue enfático: “no han ni siquiera actualizado estas cifras que son del 2010, porque no tienen interés desde el Ministerio”. “La salud en Chile no tiene cabeza”, reiteró.

En este grupo, se encuentran “los que nunca usaron frenillos cuando niños y los que sí, pero necesitan colocarse nuevamente”, sostiene la ortodoncista Tamara de Mayo. Hoy existen varias alternativas, dependiendo de si se trata de condiciones leves o avanzadas.