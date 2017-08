“Mi mamá sólo me quería ayudar y la hicieron llorar”: el triste reclamo de un joven en silla de ruedas que trató de usar el Transantiago

El Teniente Dan -Mauricio Riffo- se ha ganado su espacio en el humor nacional como el primer youtuber discapacitado, y gracias a ello ha sumado una gran cantidad de seguidores. Los mismos que ayer compartieron el triste relato que realizó luego de ser una discriminado por conductores del Transantiago, al tratar de abordar un bus en su silla de ruedas.

Mauricio relató la situación, no porque fuera la primera vez que le ocurre, sino porque esta vez la afectada fue su madre. “Ayer tenía que salir en micro y mi mamá me fue a a dejar al paradero, yo al principio no quería porque me gusta ser independiente en todo, pero insistió tanto, que filo, si igual me ayuda caleta al bajar la rampa. Estábamos esperando el Transantiago, cuando vimos que a lo lejos se acercaba no uno, sino que dos buses del recorrido que me servía”, escribió el joven comediante.

“La gente comenzó a subirse, mientras yo esperé en la segunda puerta, la puerta de acceso que tiene la rampa, para el que cacha. Todo esto mientras mi mamá le pedía a la conductora si podía acercarse a la orilla, pues no sólo se había estacionado muy lejos de la vereda, sino que para más remate había quedado justo frente a un poste de luz, que impedía bajar la rampa. La chofer le aconsejo a mi mamá que tomará la siguiente micro, la que estaba atrás”, agrega.

El teniente Dan contó en su texto que la segunda micro no lo esperó, por lo que regresaron donde la primera conductora. “Está vez se excusó en que estaba muy llena. Yo le dije que había un espacio destinado para sillas de ruedas y que sí había espacio. Mi mamá e incluso la gente que estaba en el paradero le solicito un poco de empatía. La joven conductora, está vez aceptó, nos pidió esperar, cerró las puertas y se corrió para subir. Estábamos esperando y en ese momento partió a toda velocidad. Mi mamá a lo único que atino fue a anotar la patente y luego se puso a llorar”.

“La verdad yo estoy un poco mal acostumbrado a que se vulneren mis derechos, sólo por estar en una silla de ruedas, más que nada porque no es la primera vez que pasa, pero está vez es distinto, está vez andaba con mi mamá, está vez ella sintió lo que es ser discriminado, y la hicieron llorar”, escribió.

A raíz de su relato, sus seguidores expresaron todo su apoyo y lamentaron que en el país sigan produciéndose situaciones como esta en la que personas que necesitan apoyo para movilizarse no puedan hacerlo por la falta de empatía existente.