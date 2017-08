Se "calienta" la presidencial: "lloriqueos" y acusaciones de "patrón de fundo" desata round entre Guillier y Chadwick

El candidato presidencial apoyado por partidos de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, respondió al abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, tras la polémica debido a que el BancoEstado no le otorgó un crédito el senador para su campaña.

El pasado martes, el ex Mandatario sostuvo que “una elección no es una competencia de billeteras, es una competencia de ideas, de propuestas, de proyectos, de visiones de futuro”.

A través de su cuenta de Twitter, Guillier señaló que “efectivamente @sebastianpinera las elecciones no son competencia de billeteras, pero fácil decirlo cuando cuentas con $200 millones para empezar”.

Con esto, se refirió a los $200 millones que el mismo Piñera se “auto transfirió”, el pasado 12 de junio, para su campaña presidencial, según datos del Servel.

Pese a que el senador fustigó a la entidad bancaria por negarle el crédito, ésta explicó que “existe una disposición legal vigente -consagrada en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política- que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado”.

Considerando lo anterior, es que el organismo estableció que “por razones de prudencia y para los efectos de no perjudicar a ningún parlamentario, BancoEstado ha resuelto desde 1995 abstenerse de realizar operaciones crediticias con diputados y senadores”.

“Esto es sin lloriqueos”

El jefe político del comando de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, se refirió a la polémica suscitada luego que BancoEstado rechazara entregar un crédito al candidato presidencial Alejandro Guillier, afirmando que las campañas políticas son “sin lloriqueos”.

“No es momento de quejarse, se quejó tarde, empezó a llorar y son lágrimas que provienen de sus propias dificultades”, indicó Chadwick a Tele13 Radio.

Al respecto, Chadwick dijo que ” Guillier lamentablemente no estuvo bien preparado para enfrentar una elección presidencial, él conoce la ley electoral, participó en su elaboración, la votó, y por lo tanto debe saber cuáles son las condiciones de la ley electoral, y empezar después de conocida la ley, conocidas las condiciones todos los elementos de la competencia, en un lloriqueo por los dineros, de los aportes, de que los bancos no le prestan dinero, de que él por ser independiente no recibe los aportes de los partidos”.

“Esto es sin llorar, sin lloriqueos y creo que Alejandro Guillier está llorando demás, da la impresión de que no estaba bien preparado para ser candidato presidencial”, enfatizó.

Chadwick manifestó, además, que los bancos no le dan crédito a Guillier no por ser él, sino porque opera la ley, asegurando que como senador sabía que tenía ciertas inhabilidades con el BancoEstado en particular, además de tener una baja previsión de retorno de dineros por los votos que pueda obtener en las elecciones.

“Cuando opera la ley, y además el candidato presidencial participó en esa ley, que no venga a llorar ahora, él podría, si hubiese sido un candidato de partido, tendría el aporte previo de los partidos, si estuviese fuerte en materia de encuesta los bancos hubiesen tenido la garantía suficiente para poder prestarle sus dineros, como a todos los demás candidatos”, acotó.

“Patrón de fundo”

El coordinador general de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, calificó como una “conducta de patrón de fundo” los cuestionamientos del jefe político de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, respecto de los problemas de financiamiento de la campaña presidencial del senador.

Correa explicó que las quejas hechas por el mundo de la derecha, sólo evidencian “la conducta de patrón de fundo con una actitud de soberbia, donde lo que hay es la defensa hacia un candidato millonario”.

“Esta candidatura no cuenta con recursos sustantivos, pero no por ello no vamos a hacer bien las cosas o no vamos a ganar esta elección. Esta campaña se basa en las y los ciudadanos que han permitido que podamos salir adelante y con el apoyo de la gente vamos a ganar esta elección. No tenemos plata en paraísos fiscales, no contamos con el apoyo de la banca, pero eso nos da fuerza porque es la candidatura que quiere evitar los abusos”, explicó.

En sus palabras a la candidatura del senador Guillier le pasa lo mismo que al 95% de los chilenos que recurren a la banca privada a pedir créditos, “pero así como los chilenos tienen la capacidad de salir adelante, nosotros también lo vamos a hacer. Esta es una tremenda oportunidad que la vamos a transformar en una gran fortaleza con el apoyo de las y los chilenos”.

Asimismo, hizo un llamado a que el Servel revise estas situaciones, especialmente por la “competencia dispareja” para los candidatos independientes.

“Esto demuestra que efectivamente aquí los poderosos una vez más tienen su terreno garantizado y aquellos que quieren una oportunidad y buscan competir en igualdad de condiciones no lo pueden hacer, por lo tanto, la obligación del Estado es velar y garantizar para que todos puedan competir en las mismas condiciones.

“No todos los candidatos tienen platas en los paraísos fiscales, no todos los candidatos tienen la suficiente capacidad como poder contar con recursos propios, pero insisto, la gente está aburrida de los abusos, de que se gaste plata en exceso en las campañas electorales, más bien lo que quiere la gente es conocer las ideas”, enfatizó.

Finalmente, Correa se refirió al emplazamiento hecho por la senadora Carolina Goic en este sentido, afirmando que comparte su preocupación.

“Ella efectivamente ha planteado una salida. Nosotros creemos que el gobierno tiene que gobernar. Pero sin duda solidarizamos y hacemos extensiva esta situación que nos ocurre a nosotros y a todos aquellos que no son los candidatos multimillonarios”.