El emotivo abrazo de reconciliación entre un imán y el padre de la víctima más pequeña de los atentados en España

Un emotivo momento se vivió el jueves en el ayuntamiento de Rubí, el padre de la víctima más joven del atentado en Barcelona, Javier Martínez, y el imán suplente de esa localidad, Dris Salym, se fundieron en un abrazo de reconciliación.

El padre del niño de 3 años que falleció en el ataque a La Rambla había señalado anteriormente a El Periódico que necesitaba “abrazar a un musulmán”.

Horas después Martinez consoló al imán suplente de Rubí, misma zona donde reside la familia de la joven víctima, con un fraterno abrazo de reconciliación.

“También comparto el dolor con los familiares de los terroristas. Lo comparto. Somos personas. Somos muy, muy, muy, muy personas. No estoy hablando como si estuviera drogado. No tomo ningún tipo de pastillas: no las necesito. Estoy hablando con el corazón”, señaló según recoge el medio local.

El menor Xavi Martínez estaba en el paseo turístico La Rambla en una salida familiar junto a su tío abuelo, quien también falleció, su tía abuela, su madre y su hermana.

