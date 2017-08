¡No aguantó más! Cotizante exigió de vuelta todos sus ahorros a la AFP

Un cotizante de la AFP Habitat llegó hasta una sucursal de la aseguradora ubicada en calle Morandé con el objetivo de que la compañía le entregara los ahorros que ha acumulado en cotizaciones como trabajador producto de una aneurisma cerebral que padece.

El hombre, identificado como Pablo Aguirre Novoa, llegó hasta el lugar acompañado por el Movimiento Aquí La Gente con el propósito de pedir de vuelta su dinero, hecho que por ley en nuestro país no se puede realizar.

“Vengo a solicitar mi dinero para pagar mis cuentas, es lo que yo he juntado en este tiempo. No puedo esperar 15 años más, me puedo morir mañana”, declaró.

En este sentido, Aguirre indicó que el dinero sería utilizado para pagar las deudas que la patología le ha causado, agregando que los bancos “lo asedian” y “no lo soporta”.

En este sentido, el sujeto indicó que producto de su diagnóstico médico “no puedo pasar rabias y tipos ( las cobranzas judiciales) me llaman desde la mañana hasta la noche”.

Por su parte, Ernesto Medina, dirigente del Movimiento Aquí la Gente declaró: “La situación de los afiliados a las AFP ya no aguanta más. La Presidenta debe tomar cartas en el asunto, no podemos seguir dilatando una solución para la ciudadanía”.

Finalmente, a Aguirre no le fue permitido el ingreso a la sucursal de Habitat, ante lo cual decidió denunciar ante la prensa y los transeúntes la difícil situación por la que atraviesa mediante la lectura de un comunicado.