Alejandro Guillier: "El más rico tiene apoyo de BancoEstado y yo no"

El candidato presidencial de la Nueva Mayoría, el senador y periodista Alejandro Guillier, aseguró en el programa “Estado Nacional” de TVN, que es lamentable que los aspirantes independientes como él, no reciban posibilidades de apoyo financiero para mostrar sus propuestas al electorado.

Aunque inicialmente eludió el tema, el aspirante dijo sobre los dineros de las campañas, “la política se queda sin formas de financiamiento. Los independientes deben tener derecho a crédito, no sólo en las presidenciales, sino para quienes opten al parlamento. Es una cuestión de principios. Pero el hombre más rico de Chile, sí recibió apoyo financiero de la banca, yo no”.

Alguien tiene que seguir vigilando a la gran empresa, tanto a la pública como la privada, para asegurar la transparencia de sus operaciones, recalcó el senador por Antofagasta.

La panelista Cecilia Pérez le preguntó derechamente que sí el abanderado de la Nueva Mayoría, tiene “entusiasmo” en esta elección, a lo que Guillier respondió: “todo lo que he denunciado es verdad. No sólo hago una enumeración de problemas”.

Un tanto a la defensiva, se mostró crítico con los medios de comunicación. “Yo he realizado muchas actividades, que no salen reflejadas en los diversos medios. Yo no me voy a comportar con un tipo de partido, yo soy independiente. Los partidos deben arreglar sus problemas a lo interno”.

En el tema de la reactivación económica, Guillier se mostró partidario de mantener algunas iniciativas de la gestión de Michelle Bachelet, como la reforma educacional y la salud, pero sí dijo estar de acuerdo con unos cambios necesarios.

“Hay que diversificar las fuentes de energía, como la elólica y la de mar. Debemos hacer inversiones en megaproyectos tecnonológicos, así como el mega puerto en la zona central. El proyecto Dominga fue mal manejado. Los criterios técnicos han debido tomarse en cuenta, de manera separada de las decisiones políticas, para precisar cuál es el alcance cada tema”, dijo el también comunicador.

Guillier comentó que en una futura gestión, respaldará a las PYMES, “como eje de un sistema que transforme a Chile en una potencia exportadora y agroalimentaria”.

Gravar el patrimonio financiero en 1 %, destinado al financiamiento del gasto social, fue otra de las ideas en las que insistió el aspirante a la Moneda.