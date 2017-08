Eduardo Artes: "Unión Patriótica es la verdadera izquierda"

Eduardo Artés, docente y aspirante presidencial de la Unión Patriótica, aseguró en el programa “En Buen Chileno” que su opción es la única que representa a la verdadera izquierda en Chile.

“En el caso de que no vayamos a segunda vuelta, nosotros nos vamos a abstener” comentó el candidato a la Moneda, en los comicios de noviembre.

En un estilo sobrio, pero confrontativo, Artés aclaró que él había sido de los primeros en inscribirse ante el Servel.

“Soy un hijo de los trabajadores. Jubilé y tengo una pensión de 300 mil pesos, luego de 33 años de trabajo. Estamos en contra de las AFP. Queremos un Chile para la gente. La mujer debería jubilar a los 55 y los hombres a los 60” dijo el profesor y seguidor del régimen de Corea del Norte y de Venezuela.

“Para mi no hay cosa más democrática que una revolución. Todo pueblo tiene derecho a una. No fue con un lápiz y un papel que derrotamos a Pinochet, es una falta de respeto para todos los que luchamos. La lucha entre explotados y explotadores ha experimentado muchos cambios, la humanidad no es una taza de leche. No existen modelos: a mí me cae muy bien Corea del Norte, porque tiene la valentía de pararse a un imperio como EEUU”, dijo Artés ante el panel que, asombrado en muchas oportunidades, le escuchaba con atención.

Artés ratificó que en Chile no hay una democracia y que incluso los comicios de noviembre estaban dominados por el gran capital. “Queremos sacarnos la camisa de fuerza de la constitución del 80, que nos dejó el señor (Jaime) Guzmán. Un gobierno patriótico y popular es el que nace de la mayoría. Las elecciones son una danza de millones. Estamos en un proceso de reunificación de fuerzas: trabajadores, estudiantes, mapuches”.

Artés comentó que la Unión Patriótica es la única que representa a la “verdadera” izquierda, pero que dentro del Frente Amplio hay gente honesta. “Pero allí hay problemas dentro”, reiteró.

Dentro de las FFAA hay mucha gente con un sentimiento patriótico genuino, comentó el entrevistado. “Hubo un cabro de la escuela de sub oficiales, que firmó por nosotros, se tomó una foto y la subió a Facebook y tuvo problemas. Chile ha avanzado, con todo y lo terrible que fue la dictadura militar”, terminó argumentando Artés.