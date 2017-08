Generales en retiro en llamas por arresto de Orozco: "No están humillando a él, están humillando a toda la institución"

El presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, Ricardo Ortega, afirmó que con el ingreso del general de Ejército (R) Héctor Orozco al penal de Punta Peuco a los 91 años y con sus facultades mentales disminuidas, “no lo están humillando a él; están humillando a toda la institución”.

En entrevista con El Mercurio, el ex comandante en Jefe de la FACH dijo que lo gusta la idea de cerrar Punta Peuco, “porque creo que cada vez se va castigando más a las personas. Cuando se dictó el decreto de la creación de Punta Peuco se dijo que era para estas personas, se estableció un régimen penitenciario, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado como para cerrar esto?”.

“En Chile se abolió la pena de muerte. Pero cuando uno condena a una persona de 90 años a 10 años, lo está mandando a morirse. Así de simple. Ahora, si más encima hay personas que no están en sus cabales o tienen enfermedades que son realmente invalidantes…”, agregó el general de la FACH en retiro.

“Se está cumpliendo lo que la ley dice: esta gente está privada de libertad y está en un recinto carcelario que está manejado por Gendarmería. Y se cumplen todas las leyes y todos los reglamentos que corresponden. ¿Cuál es la razón? Si el objetivo era tenerlos presos, ya están presos? Ahora, ¿es acaso humillarlos, torturarlos, matarlos?”, añadió.

En cuanto a la situación del general Orozco, a quien visitó en Punta Puco, el ex comandante en Jefe de la FACH aseguró que “¡si es un caballero que no sabe dónde está parado, tal como lo vi yo! (…) Vi a un viejito muy ‘desguañangado’, barbón. Bueno, yo creo que ni siquiera lo estén haciendo sufrir a él, porque no está entendiendo lo que pasa. O a lo mejor la idea era humillarlo. Pero no lo están humillando a él; están humillando a toda la institución que ve a uno de sus generales y comenta: ‘miren lo que están haciendo”.