A prepararse para el 18: cronistas gastronómicos premian a las mejores empanadas de Santiago

Faltan 21 días para el 18 de septiembre y el cuerpo ya lo sabe. Esto porque ya empezamos a sentir que en pocas jornadas podremos disfrutar de empanadas, anticuchos, asados, chicha y terremotos, aunque obviamente manteniendo la cordura y la responsabilidad en cuanto a la cantidad que beberemos durante las Fiestas Patrias.

Y en esa misma antesala, el Círculo de Cronistas Gastronómicos realizó su tradicional premiación a las mejores panaderías que preparan una de las claves de esta fecha: las empanadas de pino.

Es que un 18 no es 18, valga la redundancia, si uno no come este manjar de los dioses. Eso sí, es además un alimento que genera muchos debates: ¿carne molida o carne picada?, ¿con o sin pasas?

Pero interrogantes aparte, los cronistas eligen todos los años las mejores empanadas, siendo destacadas tres panaderías como las mejores de Santiago.

Conoce el podio de las mejores

En primer lugar quedó “Rosalía”, la cual se encuentra en la calle Pastor Fernández 15521 en la comuna de Lo Barnechea.

En el segundo puesto en tanto se ubicó la amasandería “La Nonna”, que está localizada en Palmas de Mallorca 156 en La Reina.

Finalmente, cierra el triunvirato “Empanada Mía”, que está en Avenida Perú 1474 en la comuna de Recoleta.