Trump insiste en construir el muro: "México es una de las naciones con más crímenes en el mundo"

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que el Congreso de Estados Unidos debe encontrar la forma de pagar por su prometido muro fronterizo con México.

En una serie de tuits, el mandatario también advirtió a México y a Canadá que si continúan con una actitud “difícil” en las conversaciones, tendrá que suspender los intentos de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

Ambas posiciones le enfrentan con congresistas estadounidenses y con los países vecinos, pero afianzan su popularidad en su base electoral.

“Con México que es una de las naciones con más crímenes en el mundo, debemos tener EL MURO. México pagará por él a través de reembolsos u otras formas”, tuiteó Trump, en medio de una serie de tuits sobre el huracán Harvey y otros asuntos.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de agosto de 2017