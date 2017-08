Van Rysselberghe: "Lo de la fiesta de los violadores no fue una frase afortunada"

Jacqueline Van Rysselberghe , senadora de la república y presidenta de la UDI, reconoció este domingo que la frase “la fiesta de los violadores”, tras la aprobación de las 3 causales del aborto, “no fue una frase afortunada.

“Verdaderamente, no fue una frase afortunada. Pero creo que hay que darle mayor contexto. Si el director del hospital hace una denuncia, pero la víctima no, el violador queda libre. No va a pasar nada. ¿Cuántas de estas denuncias, van a tener en cárcel para los violadores? Hacia allá apuntaba esa afirmación”, dijo la parlamentaria en el programa “En Buen Chileno” de Canal 13.

Sobre el matrimonio homosexual, Van Rysselberghe afirmó que eso ya es una realidad con la unión civil, “pero nos preocupa el tema de la adopción, ya que los niños merecen un papá y una mamá”.

Cuestionada si el partido que representada está opuesto a los cambios en Chile, Van Rysselbergue aseguró “porque se plantee que la sociedad está cambiando, no nos podemos quedar callados si estamos en desacuerdo sobre temas como el uso de la marihuana. Cuando se le da la connotación de bueno a algo que no lo es, no se pueden producir políticas públicas que lo pudiera promover”.

En el tema del aborto, Van Rysselberghe comentó que lo que está dentro del útero es un ser humano vivo. Todo ser humano es sujeto de derecho. “Yo soy la primera mujer presidente de un partido de derecha. Es un liderazgo inédito. En la UDI hay menos machismo, hay más mujeres. Tenemos un estilo frontal, no confrontacional. Yo soy mujer y creo que represento a muchas mujeres. No soy feminista, pero tampoco machista”.

Sobre el listado parlamentario de “Chile Vamos”, la senadora de la UDi comentó que Felipe Kast y Evopoli tienen una gran oportunidad de crecer exponencialmente: pudieran tener un senador y 3 o 4 diputados.

“La UDI no está fragmentada por el tema de las listas parlamentarias. No hay diferencia de fondo, pero sí de estilo dentro del partido. Con toda esa caricatura que nos hacen, la UDI es el partido más grande de Chile Vamos. Vamos a tener la mayor cantidad de parlamentarios”.

Sobre las elecciones de noviembre, Jacqueline Van Rysselberghe dijo que “la gente va a votar por Sebastián Piñera porque el país ya no da para más. Pensamos que en la segunda vuelta, mucha gente que no le gusta mucho Piñera lo respaldará, porque le gusta menos la izquierda”.

“La gente lo que quiere es disfrutar de su sueldo, quiere calidad de vida. Eso significa que existe crecimiento económico y preocuparnos por la calidad de vida de las personas: el poder generar una verdadera protección a la clase media. Debemos mejorar el sistema AFP” comentó la senadora en los álgidos temas económicos.

“Me encanta Piñera, lo aprendí a conocer y hasta lo aprendí a querer”, concluyó diciendo Jacqueline Van Rysselberghe .