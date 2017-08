Aborto en tres causales: resolución de TC no consideró ninguno de los argumentos del Pastor Soto

La exposición de 10 minutos del Pastor Javier Soto en el Tribunal Constitucional no fue para nada considerada por el organismo y así lo hicieron ver los magistrados tras publicar este lunes a las 21:00 la resolución por escrita sobre el aborto en tres causales.

En el documento, que rechaza la impugnación de Chile Vamos -por considerar que la interrupción en tres causales sí es constitucional- reveló que los magistrados no tuvieron en cuenta los argumentos del líder evangélico que representaba a la Congregación Evangelista Pentecostal Tiempos de Cosecha en la audiencia pública.

“En primer lugar, no vamos a tratar el estatuto ontológico del nasciturus. Sabemos que el concepto de persona puede tener diversos alcances, acorde a las áreas desde la cual se aborde. Así las cosas, la persona no será lo mismo para la metafísica, la religión, la ciencia, la antropología, etc. No obstante, aquí nos referiremos al concepto jurídico, que es el que está reconocido en nuestra Carta Fundamental”, dice el documento que explica cómo fue que fallaron a favor del aborto.

“En segundo lugar, no vamos a realizar juicios de rectitud moral de las personas que eventualmente puedan someterse a un a aborto. En tercer lugar, no vamos a analizar si en este caso se despenalizan o legalizan las conductas que se encuadran dentro de las tres causales establecidas en el proyecto de ley. No es relevante aquello para efectos constitucionales”, dice el argumento.

Cabe mencionar que esta resolución permite que el proyecto sea promulgado dentro de los próximos meses, tal como lo esperaba el Gobierno.