Comienza búsqueda de valientes que se ofrezcan como "lienzos humanos" para concurso de tatuajes

Hay gente que ama los tatuajes, tanto así que algunos se ofrecerían como "lienzos humanos". A ellos apunta esta noticia, pues este lunes comenzaron las audiencias para buscar "modelos" en la tercera versión de "Expo Piel: Tattoo Convention 2017", un encuentro de tatuajes organizado por el artista chileno Gabriel “Púas” y que en esta edición trae como novedad la realización del Tercer Panamericano de Tatuajes.

El evento, a realizarse entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en el centro de convenciones Parque Titanium, es una competencia de nivel internacional por países, que se hará por primera vez en Chile y cuyo fin es la integración de los artistas del continente. Sin embargo, los interesados en presentarse como voluntarios deben enviar la solicitud a expopielchile@gmail.com.

Los competidores deberán hacer un tatuaje en forma simultánea en la espalda o el muslo de una persona en un espacio de tiempo no mayor a 5 horas. Para esto, cada país puede formar un equipo compuesto por un máximo de cinco integrantes.

El diseño del tatuaje está determinado mediante el azar. Así, antes de empezar el tatuaje, el capitán de cada equipo debe seleccionar dos o tres cartas de un mazo que contiene todas las categorías permitidas en la competencia y las categorías obtenidas deben ser fusionadas en el diseño final.

Las categorías permitidas en la competencia son full Color, black & grey, retrato, realismo, chicano, tribal, puntillismo, old school, new school, neotradicional, pin up, oriental, lettering, acuarela, biomecánico-biorgánico, freehand, dark side y estilo libre.

El torneo fue ideado por el tatuador argentino Robbie Ice, quien realizó el primer Panamericano de Tatuajes en Argentina en el año 2015, luego se hizo en Brasil el 2016 y este año es el turno de Chile, con Gabriel “Púas” como organizador.

"Púas", ha participado como capitán del equipo chileno en las dos versiones anteriores de este evento.

Para esta ocasión, el equipo chileno está compuesto por talentosos exponentes de la escena local, quienes ya han confirmado su participación, ellos son: Carlos “Peluko” (capitán 2017); Nishinja Das; Sebastián “Cosmiko” López; Miguel Paredes “Hamster”; Ariel Alexis Guzmán y Vicente Botarro.