Teleférico: Matthei y Orrego se abren al diálogo y crean mesa técnica junto al MOP

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llegaron al acuerdo de crear una mesa técnica para dialogar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre el futuro del polémico Teleférico Bicentenario, proyecto que busca la unión del congestionado sector del mall Costanera Center con la Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

Pese a la iniciativa, Matthei ha demostrado continuamente su rechazo a la ubicación en la cual se construirá una de las terminales del teleférico: la plaza Nueva Zelanda, ya que generaría un colapso peatonal del sector, específicamente, en la calle Luis Thayer Ojeda.

"No es un problema de si queremos o no teleférico, ese no es el problema, el tema es donde se instala la estación", aseguró.