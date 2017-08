Camioneros amenazan: se irán a paro si no se incluye “agente encubierto” en Ley Antiterrorista

Los camioneros se irán a paro nacional de forma indefinida, si es que el Gobierno no acepta crear una unidad de investigación especial, si no nombran a un delegado presidencial y si no modifica la Ley Antiterrorista incluyendo la figura del “agente encubierto” y la tramitación de juicios en regiones diferentes a las que ocurren los hechos delictivos, para así enfrentar la materia de la quema de máquinas.

Así al menos lo indicó la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) y Chile Transportes, agrupaciones que en conjunto entregaron este martes un petitorio al Gobierno, para que tome cartas en el asunto.

“Las bases de ambas agrupaciones gremiales han definido la realización de una movilización nacional de carácter indefinida, en caso de que este petitorio nos ea aceptado en su totalidad por el Gobierno”, dice el comunicado y precisa que este comenzaría “dentro del plazo de 7 días” desde este martes.

El petitorio incluye la creación de una “unidad de investigación y persecución penal a cargo de un grupo de elite”, que incluya la participación de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público que trabajen en “las regiones afectadas por el terrorismo, actos incendiarios, quema de camiones y los robos”.

También se pide “designar un delegado presidencial, por tiempo indefinido, para enfrentar la quema de camiones (…) y el robo de camiones”, junto con implementar más “personal policial en los aparcaderos de camiones y zonas de descanso a nivel nacional” e implementar un “programa de asistencia para los conductores víctimas de todo acto incendiario en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”

No obstante, uno de los puntos que más llama la atención es la petición de modificación de la Ley Antiterrorista. En ese sentido, los camioneros piden “dar mayor facultad a las policías y fiscales, incorporando la figura del agente encubierto, los testigos protegidos y tramitación de juicios en regiones distintas al lugar de ocurrencia del acto delictivo”.