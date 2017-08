Ex fiscal de Venezuela acusa a Maduro de sustraer entre 8 y 10 millones de dólares al fisco

La ex fiscal venezolana Luisa Ortega dijo este martes en Costa Rica que tiene pruebas de un caso en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.

Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma" dijo Ortega en una conferencia de prensa.

Según la ex fiscal, para la "millonaria trama de corrupción" se ha utilizado "como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa".

Esta empresa -prosiguió- es propiedad de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

"Esta millonaria operación de corrupción involucra a Elías Jaua (ministro de Educación), Jorge Rodríguez (alcalde del municipio Libertador de Caracas), Jesse Chacon (ex ministro) y Maximilian Sánchez (ex encargado de negocios en EE.UU. y asesor de la Presidencia)", agregó la ex fiscal.

Pruebas en manos de EEUU

Ortega aseguró que recientemente entregó pruebas de este y otros casos a "fiscales de Estados Unidos" y hoy al fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, quien también ejerce el cargo de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

En Venezuela no va a ser posible hacer Justicia y por eso estoy entregando evidencias a distintos países", dijo Ortega.

La ex funcionaria citó que en el caso de Odebrecht está involucrado Diosdado Cabello, pero no reveló más detalles como sí lo hizo en Brasil, donde dijo que el monto ascendía a 100 millones de dólares.

Tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solo a Venezuela sino a toda la región. Estas pruebas que involucran a Diosdado Cabello fueron entregadas a funcionarios de la Fiscalía de Estados Unidos y de Brasil y vamos a seguir con otros temas", manifestó.

La ex fiscal llegó hoy a Costa Rica y no reveló los detalles de su agenda de actividades en este país por motivos de seguridad. En la conferencia de prensa aseguró que no regresará a su país porque su vida corre peligro, pero garantizó que seguirá luchando desde fuera para que en Venezuela "regrese la democracia y la libertad".