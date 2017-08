Invitan a empresarios chinos a invertir en el sector lácteo chileno

En la primera jornada del Chile Week China 2017 autoridades locales hicieron una invitación a empresarios chinos a invertir en el sector lácteo chileno, durante el Workshop “Chile’s Dairy sector, opportunities on trade and investment”, el que fue liderado por el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier y contó con la participación del ex presidente Eduardo Frei.

El evento mostró a empresarios e importadores chinos del sector los atributos de la industria chilena y la oferta que esta tiene para el público chino. Participaron el presidente nacional de la Federación de Productores Lácteos (Fedeleche), Rodrigo Lavín; Luis Schmidt, presidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta), María de los Ángeles Awad, fundadora de Global Dairies BA Partner, y Juan José Vial, business manager para el Asia de la empresa Watt’s.

El subsecretario Ternicier resaltó las cualidades y atributos geográficos y sanitarios del país para la producción de alimentos, así como el trabajo de las instituciones relacionadas y la facilidad para la inversión en Chile: “En 2016 Chile exportó US$ 5,6 millones en productos lácteos a China, cifra que ya hemos alcanzado a junio de este año. Exportamos no solo leche en polvo y quesos, sino que hemos innovado y expandido nuestra oferta a exportación de vaquillas lecheras vivas y estamos en negociaciones para abrir la exportación de vaquillas para engorda”.