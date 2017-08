"¡Hablar no es la respuesta!": Trump cuestiona la vía diplomática para conflicto con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la vía diplomática para resolver los conflictos con Corea del Norte en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario señaló que “Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte, y pagándole extorsiones durante 25 años. ¡Hablar no es la respuesta!”.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!

