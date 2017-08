Fuerte round entre ME-O y periodista: "Acusaciones contra mí son inventos"

El regreso del programa "Aquí Está Chile" de Chilevisión tuvo anoche como primer invitado al abanderado del PRO Marco Enríquez-Ominami. El candidato presidencial fue inquirido por periodistas e invitados sobre temas que fueron desde los conflictos limítrofes con Bolivia al lío en el Gobierno por el rechazo al proyecto minero Dominga.

No obstante, el momento más tenso se produjo cuando la periodista Matilde Burgos le preguntó sobre su implicación en el caso SQM. "A mí no se me ha acusado de nada", contestó ME-O de manera tajante.

Confunden a la gente. Se abrieron mis cuentas, con mi beneplácito, y las tuvieron que cerrar porque no hay nada"

A continuación, el candidato a La Moneda arremetió contra la profesional y contra la prensa que ha cubierto el caso. "Eso es un invento suyo. Confunden a la gente. Se abrieron mis cuentas, con mi beneplácito, y las tuvieron que cerrar porque no hay nada", aseguró.

En cuanto al caso Dominga, ME-O fustigó al titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, que se abstuvo durante la crucial votación del Consejo de Ministros que dio carpetazo al proyecto.

"Yo lo habría echado si fuera Presidente", aseveró Enríque-Ominami. "Tiene que renunciar a su cargo", insistió.

Enríquez-Ominami también reiteró que solicitó personalmente al presidente de Bolivia, Evo Morales, que retire la demanda que planteó su país en el tribunal de la Haya. Además agregó que nadie le puede regalar nada al país del altiplano ya que el territorio es soberanía chilena.