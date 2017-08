Kremlin desechó petición de Trump para construir una torre en Moscú

Voceros del Kremlin aseguraron que en enero de 2016 desecharon una petición del vicepresidente ejecutivo de las empresas de Donald Trump, Michael Cohen, en la cual se solicitaba apoyo para la construcción de una torre en Moscú.

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa que el correo electrónico de Cohen fue recibido en la dirección colectiva de la oficina de prensa. Peskov dijo que fue uno de muchos de e-mails que la oficina de prensa recibe todos los días y aseguró que el Kremlin nunca respondió.

"No respondemos a asuntos de negocios. No es nuestro trabajo", aseguró Peskov de manera seca y cortante a los periodistas, que investigan conexiones entre el magnate – presidente y la oficina del ex oficial de la KBG.