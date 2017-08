Tormenta Harvey: Cuatro panaderos mexicanos salvaron del hambre a la comunidad trabajando día y noche

En tiempos de tragedia y calamidad, es que literalmente "sale a flote" lo mejor del ser humano. Prueba de ello, son los cuatro panaderos mexicanos, que pese a quedar atrapados durante dos días, no pararon en su labor de hacer pan dulce para la ciudad de Houston.

Según reportó el diario "The Independent", los trabajadores mexicanos que trabajan en la panadería "The Bolillo Bakery" en Houston, procesaron 2000 kilos de harina para hacer diversos tipos de pan, especialmente el Pan dulce. No pararon día y noche, mientras esperaron a ser rescatados.

En la mente de los aztecas, siempre estuvo la necesidad de sus vecinos cuyas casas fueron devastadas y contaron con el horno se mantuvo operativo, con lo cual pudieron seguir en su labor.

"Cuando ellos supieron que no podían salir del local de la panadería, decidieron mantenerse ocupados y ayudar a saciar el hambre de la comunidad produciendo la mayor cantidad de pan que pudiesen", dijo Brian Alvarado, gerente de la tienda ubicada en Wayside Drive del Sur.

"No sabemos cuántos panes hicimos, pero utilizamos 1.996 kg de harina", comentaron los trabajadores.

En las redes sociales, los panaderos mexicanos fueron calificados de héroes y alabados por el gran corazón que les impulsó a seguir trabajando, en un gran servicio a la comunidad.

Fondos especiales

La Casa Blanca anunció este jueves que pedirá al Congreso fondos de emergencia para financiar la recuperación de infraestructura en los estados de Texas y Luisiana, devastados por la tormenta Harvey, y cifró en 100.000 el número de hogares afectados.

"Vamos a tener daños en infraestructura pública", advirtió Tom Bossert, asesor de seguridad interna de Donald Trump, y debido a ello el gobierno "preparará una solicitud adicional de fondos al Congreso", agregó.

Bossert no especificó cuánto dinero será solicitado, pero podría tratarse de miles de millones de dólares, lo que agregaría presión a las finanzas, ya de por sí muy ajustadas.

El anuncio llega cuando recién se comienza a conocer la magnitud de los daños que provocó Harvey.

"Solo existen estimados en este momento, pero parece que alrededor de 100.000 viviendas fueron afectadas", dijo Bossert.

"Es un número muy alto. Tendremos 100.000 casas afectadas, todas ellas con diferentes coberturas de seguros, algunas aseguradas contra inundaciones, otras aseguradas por debajo de su valor y algunas sin seguro", añadió.

La Casa Blanca también anunció que Donald Trump donará personalmente un millón de dólares para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción.