¿Vidente? Este es el analista que predijo la renuncia de Valdés un día antes que se concretara: estos son sus otros

Tiene 41 años y dirige el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Se llama Mauricio Morales y ahora puede referirse con orgullo a cualquier materia del escenario político del país porque puede presumir a sus colegas el predecir la renuncia del ahora ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés con un día de anticipación a la concreción misma.

"Yo no soy el Iván Torres de la ciencia política, porque no hago predicciones", dice a Publimetro y agrega con humildad que "lo que hago es leer la política, pero en ningún caso es pronosticar pero no soy un brujo".

En una entrevista radial, el analista dijo este miércoles que tenía "la convicción" que Valdés se iría del ministerio y ahora sonríe porque le atinó. Y aunque suene curioso, él le baja el perfil diciendo que era algo que se veía venir.

– ¿Por qué lo supo?

– La cuestión es muy sencilla: tradicionalmente los ministros de Hacienda son nombrados porque en esos escenarios la política es más importante que la economía. Eso pasó con Alejandro Foxley que estuvo en el Gobierno de Patricio Aylwin, pasó con el ministro Eduardo Aninat cuando estuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con Andrés Velasco en el primer período de Michelle Bachelet Y con Felipe Larraín cuando estuvo Sebastián Piñera, que fue una pieza clave. A ninguno de esos presidentes se le hubiese pasado por la cabeza haber humillado a su ministro de la manera en que lo hizo Bachelet ahora con Valdés.

– Humillar es una palabra muy fuerte, ¿lo sostiene?

– La presidenta humilló al ministro. Imagínese usted, con qué cara va a llegar ese ministro a reunirse con los demás políticos, con el Congreso, para discutir la Ley de Presupuesto, si es que la presidente públicamente le saca todas las estrellas y lo deja al desnudo. El ministro no tenía otra opción más que renunciar.

Morales se refiere al conflicto que se generó esta semana, con el proyecto de la minera Dominga, que generó una polémica entre las carteras de Hacienda y de Medio Ambiente. La Presidenta rechazó que se llevara a cabo esta idea, inclinando la balanza al ministerio que dirige Marcelo Mena, quitándole el piso al que lideraba hasta hoy Valdés. Ello fue visto con muy malos ojos por los analistas, que ya desde ayer anunciaban una eventual renuncia, pero que nadie podrá asegurar con la certeza con la que hizo Morales.

– ¿Cómo cree que se dio el proceso?

– Tengo la impresión que lo que pasó ayer es que él presentó su renuncia y que la Presidenta no se la aceptó. Entonces pienso que ellos conversaron y que no llegaron a ningún acuerdo. Por eso se produjo la renuncia.

– ¿Quién puede reemplazar ese puesto?

– Es un escenario difícil, pero creo que va a hacer alguien externo, que podría ser Ricardo Ffrench-Davis o alguien de esa línea, que tenga la capacidad de manejar la carrera y desarrollar este tipo de trabajo. Para mí, el ideal es Nicolás Eyzaguirre, actual ministro Secretario General de la Presidencia. La ventaja es que él ya conoce el sistema, ya está mucho más informado de lo que pasa en el Congreso.