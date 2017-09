Actual directiva del Registro Civil se querella contra Nelly Díaz

Fue en 2015 cuando Nelly Díaz se tomó los medios de comunicación al encabezar un paro del Registro Civil que duró 39 días y que la enfrentó fuertemente con la entonces Ministra de Justicia, Javiera Blanco. Dos años después con Díaz fuera del cargo y con una nueva directiva encabezada por Julio Peña, se presentó una querella en contra de la ex máxima autoridad con fecha 23 de Agosto.

La querella se debe a que la pasada administración no ha entregado su rendición financiera del periodo que compre 2015 y 2017. Según el reglamento interno se establece que la documentación debe ser entregada con un máximo de 30 días desde que asume la nueva directiva, lo que según Julio Peña no ha sucedido.

Debido a esta acusación la acción judicial pide que se informe la forma en que se utilizaron los fondos y la copia de los instrumentos donde se efectuó dicha actuación.

El nuevo presidente asegura a La Tercera que ya se le ha exigido en varias ocasiones dichos registros. “El diálogo ya estuvo, hasta una quinta instancia, y no hubo respuesta por parte de Nelly Díaz y su tesorero”, indicó Peña.

Por su parte Nelly Díaz se defiende de las acusaciones y asegura que la querella es el costo de sacar a ciertas personas de la directiva. “Creo que estoy pagando el costo de gritar contra los operadores políticos, de pedir que se termine la sinvergüenzura en mi servicio. Estoy pagando el costo de enfrentarme a un poder tan poderoso, valga la redundancia, como son los políticos en mi servicio”, sostuvo Díaz.

La ex presidenta sostuvo que es inocente y que no ha robado a nadie. “El tribunal deberá determinar si aquí hay dineros que se han malgastado o no”, dijo.