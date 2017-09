Primero Suazo y ahora Valdivia: los fichajes que han frenado la vuelta de Lucas Barrios a Colo Colo

Diego Espinoza y Javier Ríos

El delantero argentino-paraguayo Lucas Barrios fue una de las grandes figuras que tuvo la Albirroja en su victoria como visitante frente a Chile en el Estadio Monumental. Luego del partido, el actual atacante de Gremio de Brasil analizó el trámite del duelo, pero principalmente destacó su regreso al estadio de Colo Colo, equipo al que defendió durante las temporadas 2008 y 2009.

"Estaba muy lindo el Monumental, la verdad es que ha cambiado un montón. Yo me fui hace 10 años de acá y tengo un cariño especial por este estadio y la gente. Sólo queda agradecer a los hinchas por el recibimiento de hoy y que sepan que siempre les tengo un cariño especial", aseguró el ariete tras el compromiso.

Por otra parte, el atacante de 32 años reabrió el tema de su posible regreso al Cacique antes de que se retire del fútbol profesional, lamentando las opciones en que no se pudo concretar un retorno a Macul, tanto en el 2015 cuando volvió Humberto Suazo, como en junio pasado cuando se concretó el fichaje de Jorge Valdivia.

"Sabes que estuve cerca de volver el 2015, que tuve la posibilidades para volver. Se eligió a Chupete porque es un gran ídolo del club y yo lo aclaro para que no quede acá que no vuelvo porque no quiero. Ahora en junio también se dio la posibilidad de volver pero era imposible porque tenía contrato con Gremio, se me buscó, pero como lo dije siempre, yo soy sincero y cuando tuve la posibilidad no se dio, o se eligió por otro jugador u otro ídolo que realmente se lo merece", señaló la Pantera.

"Nadie tiene que sacar méritos de un jugador y su vuelta. Hoy volvió el Mago y mañana puedo volver yo y habrá otro jugador que va a esperar. El día que vuelva voy a estar feliz porque es un deseo que hace mucho tiempo lo quiero cumplir", añadió.

Sin embargo, Barrios dejó abierta la ventana para poder regresar algún día al equipo donde triunfó y lo llevó a fichar por el Borussia Dortmund alemán en 2010.

"Cuando se dé el momento, cuando el club y el presidente me quiera y el técnico también, no tendré problemas de seguir demostrando de que quiero volver", cerró.