¿Por qué la TV infantil en Chile está al debe?

Atrás quedó la época en que los niños disfrutaron de franjas televisivas exclusivas durante la semana. Las tardes de Roberto Nicolini al mando de “Pipiripao” o “El club de los tigritos” de CHV son el recuerdo de un horario extinto. Las cifras también avalan la poca oferta de parrilla infantil que ofrecen los canales de televisión abierta. Según el CNTV solo hay un 3,1% de programación –registrado en 2016– en un horario que fue relegado para los fines de semana por la mañana. Pero no todo está perdido, Renzo Amado y Aldana Duhalde, que trabajan en emisoras infantiles en Perú y Argentina, entregan sus opiniones sobre el caso de Chile.

Amado quien dirige la franja infantil del canal Ipe (exclusivo para niños) afirma que uno de los primero problemas surge cuando el contenido no corresponde a la edad. “Acá ocurre lo mismo que con los pueblos indígenas. Cuando no te ves reflejado buscas una alternativa, que por pequeña que sea, te refleje. Cartoon Network brinda contenidos hermosos, pero mundiales, no de cada país y por eso se identifican con ello”, afirma. El ejecutivo aclara que Ipe es una señal de cable, pero muchos de los productos que se emiten van a parar a TV Perú que es una emisora pública y que tiene una franja exclusiva para el segmento etario de las 13:00 a las 16:00 pm. Además agrega que en la estación cuentan con un espacio de investigación donde se muestran unos 30 niños del país que dan a conocer sus respectivas culturas.

Una opinión similar tiene Aldahana Duhalde, quien trabaja como directora del noticiario infantil en el canal argentino Paka-Paka. “Que los chicos se vayan al cable o vean Cartoon Network no es malo. Lo que es malo es que no tengan otras posibilidades tan atractivas, pero también los presupuestos tienen que ser mayores”, sostiene. A la hora de proponer ideas sostiene que lo importante es perder el miedo a la irreverencia, a lo políticamente incorrecto y que las animaciones tampoco tienen que ser el material estrella. “Los chicos quieren escuchar historias de sus pares en ficción o documental. Las fórmulas pueden ser miles, lo importante es que si somos buenos contadores vamos a tener éxito”.

Ambos ejecutivos estarán presentes en Fan Chile, festival audiovisual para niños que se realizará entre el 6 y 10 de septiembre y que tendrá como principales sedes la Fundación Cultural de Providencia y la Casa de la Ciudadanía Montecarlo. En el evento Aldana y Amado hablarán sobre sus experiencias y los desafíos para conquistar nuevas audiencias infantiles en Latinoamérica. Un camino donde el horario también juega un papel crucial. Por eso no ven como algo negativo que los contenidos se emitan solo los fines de semana en la mañana. “Depende de la escolaridad de cada país. Los papás necesitan dormir. Es bueno que ellos descansen. Por otro lado los niños tienen otro ritmo. En Holanda la mayor franja de rating está a las 7 am, uno se horroriza pero no hay nada malo”, afirma y sostiene que el único problema es cuando a los niños se les piden contradicciones. “No permitimos que estén en la calle porque es peligroso y tampoco que vea TV para adultos, entonces ¿cómo lo hacemos?”.

Renzo Amado reconoce que el sábado puede ser un buen horario estratégico, pero tampoco es suficiente. “La TV debe preocuparse todos los días de tener un espacio infantil. Tenemos la mala costumbre de creer que solo es un negocio. Con la infancia tenemos responsabilidad. Eso debe entrar en la cabeza de todos los dirigentes de televisión”, sentencia.