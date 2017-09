Las repercusiones del cambio ministerial en las próximas elecciones

"Los partidos de la Nueva Mayoría se están jugando su sobrevivencia política en el tiempo en las próximas elecciones parlamentaria", señaló a Publimetro Aldo Cassinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad. Para el administrador público y magister en ciencias políticas el cambio que se generó en el gabinete de Bachelet es un nuevo golpe dentro de lo que clasifica como una "administración deficiente". Recordemos que renunció el Ministro de Economía y el de Hacienda, acompañado del subsecretario de la segunda cartera también. Es decir, todo el equipo económico.

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Aldo Cassinelli. / Gentileza

Sin embargo, más allá de lo erradas que considera las decisiones políticas alrededor de este nuevo golpe a la administración Bachelet, lo que más preocupa a Cassinelli es el futuro del presupuesto nacional "¿Qué es lo que va a pasar de aquí a final de año en la ejecución presupuestaria? ¿Cómo se va a gastar el presupuesto que queda en un año que ha sido muy malo? ¿Con un Gobierno que ha sido pésimo en términos económicos?", nos plantea el especialista.

Lo que heredará el próximo gobierno

Para Aldo Cassinelli, la determinación del próximo presupuesto será un último reflejo sobre las prioridades de este Gobierno. "¿Se preocuparán del Estado o de salvar la imagen política del Gobierno saliente generando expectativas falsas?", nos comenta el analista.

"Este Gobierno puede generar las falsas expectativas de tener un presupuesto que iría mucho más allá de las capacidades financieras del país. Eso es lo que me preocupa respecta de Eyzaguirre (Min. Hacienda). ¿Qué tan responsable va a ser respecto del país? ¿O lo será más con el Gobierno y la figura de Bachelet?", agregó. Para el director ejecutivo del Instituto Libertad, lo que debiese ser prioridad, con altura de miras es que se determine una política fiscal de largo plazo.

El efecto en las elecciones

El director ejecutivo de Idea País, Antonio Correa. / Gentileza

Conversamos también con el director ejecutivo de Idea país, Antonio Correa sobre los efectos de este remezón en La Moneda y sus efectos en la elección. Para Correa "la salida de Valdés y Céspedes no hace más que dejar en evidencia las contradicciones del Gobierno y de la centroizquierda en materia económica, algo que muy probablemente no va a cambiar con Guillier". "Él no ha sido capaz de despegarse del gobierno, sino que todo lo contrario, se ha planteado como su continuador. No es muy difícil advertir que esto probablmente lo afecte", agregó el director ejecutivo de Idea País.

Para Aldo Cassinelli del Instituto Libertad esto no va a empeorar mucho más la situación ya poco prometedora de Alejandro Guillier. "Preocupa más la inoperancia política de Guillier y su comando en términos de campaña, que el eventual apoyo que le pueda dar el Gobierno. Un Gobierno que tiene un 23% de aprobación, tampoco es que le pueda traspasar mucho de este apoyo al candidato. No lo hizo Bachelet cuando tenía un 80% de aprobación en su administración anterior y tenían a Frei de candidato".

Los desafíos post elecciones

Los verdaderos efectos se verán post elecciones según los entrevistados. / Agencia Uno

Sobre las dificultades en materia económica que podría afrontar un próximo Gobierno, Cassinelli señaló a Publimetro que "habrá que reconstruir las bases económicas".

Ante la posibilidad de que "se generen falsas expectativas respecto al presupuesto nacional", el administrador público señaló que los especialistas y centros de estudios van a tener que explicar a la gente que "un Gobierno es un administrador temporal del Estado, que debiese trascender su espacio temporal y pensar más allá de los cuatro años". Aunque detalló que "será muy difícil contrarrestar la capacidad comunicacional de un Gobierno, pero es un esfuerzo que vamos a tener que hacer".

En tanto, el analista considera que a Bachelet no le interesa mucho lo que pase con las elecciones, sino que mas bien está preocupada de protegerse a sí misma. "Todas estas acciones, tanto los cambios de gabinete como el desligarse de los candidatos presidenciales, a lo que apuntan es precisamente a blindar la imagen de la Presidenta y su Gobierno, para el futuro".

Ante la pregunta de si Bachelet podría pensar en un tercer periodo, Cassinelli señaló que sería muy difícil debido a los resultados de la administración actual. "No, pero yo creo que ella tiene que seguir actuando en términos políticos. Va a establecer un legado y bueno, algún organismo internacional tal vez la reciba mañana", concluyó el director ejecutivo del Instituto Libertad.