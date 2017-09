Las trolearon por sus cosplays de la Mujer Maravilla y la mismísima Gal Gadot salió a defenderlas

La actriz Gal Gadot no tiene los mismos superpoderes que la Mujer Maravilla demostró en la película recientemente estrenada. Sin embargo, ha demostrado una super cualidad al declararse feminista. La super heroína ha manifestado su apoyo a las mujeres en distintos medios de comunicación además de considerar sexista a aquellos que no se sientan feministas. En esta oportunidad su apoyo fue para dos jóvenes de Sri Lanka que se hicieron viral luego de que sus fotos disfrazadas de Mujer Maravilla fueran objeto de memes y burlas a través de las redes sociales.

Amaya Suriyapperuma y Seshani Cooray asistieron a la Comic Con de la ciudad de Colombo evento en el cual un fotógrafo las retrató para luego subir un álbum con los disfraces de la primera jornada del evento.

Al otro día las redes se llenaron de memes y comentarios sexistas sobre el aspecto físico de las muchachas, lo peor fue que ese día era el cumpleaños de Suriyapemma. Durante toda la jornada sus amigos intentaron esconder y eliminar las burlas pero finalmente ella vio todo lo que habían escrito en su contra.

La noticia dio vuelta al mundo y llegó a los super oídos de Gal Gadot quién no dudo en enviar su apoyo a las jóvenes afectadas a través de twitter.

La directora de la cinta Patty Jenkins también mostró su apoyo a las fanátivas agregando que "se ven tan genial, fuertes y hermosas"

The look so great, strong and beautiful!!! Such amazing work and costumes. @GalGadot https://t.co/RqjbOd8bDb

— Patty Jenkins (@PattyJenks) 29 de agosto de 2017