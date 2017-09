Opositor enciende la polémica al revelar derroche y excesos en lujosa mansión de Putin

El abogado y político Alexei Navalny estremeció las redes sociales, través de su canal Youtube, con un video en el que denuncia la vida de lujos y derroches que lleva adelante el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

"Estoy furioso y quiero compartir con ustedes esta información con ustedes", expresó el político de 41 años, quien de una forma didáctica y no exenta de sarcasmos, "ilustra" a sus conciudadanos sobre los lujos de otra de las "Dachas" o residencias privadas pertenecientes al mandatario.

La residencia de 745 metros cuadrados de construcción, con un bosque dentro de la isla de Lodochny, en el Golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo fue el centro de la denuncia del hombre de leyes, formado en la occidental Universal de Yale.

"En esa Dacha se han filmado capítulos de películas de detectives, ambientadas en los tiempos de Sherlock Holmes. Mientras en Rusia, los ciudadanos ganan sueldos de miseria, el presidente Putin puede darse lujos de millonario", expresó Navalny, quien en julio de 2013 estuviese involucrado en un juicio de malversación de fondos, procedimiento cuestionado por la Unión Europea porque estaba destinado a perjudicar la imagen pública del denunciante.

Navalny no se ahora datos, al denunciar una vasta red de familiares y amigos que fungen como testaferros de Putin, quien en los tiempos de la desaparecida Unión Soviética fuese oficial de inteligencia de la temida KGB.

Otro desmentido

El portavoz del presidente Vladimir Putin desmintió este viernes la información difundida por algunos medios sobre una supuesta mansión que el líder ruso poseería en la localidad de Marbella, en España.

"No, no es el caso, se trata de una broma poco original", dijo el portavoz Dimitri Peskov a la radio Eco de Moscú. Esta información "no se corresponde con la realidad", insistió.

El diario británico Daily Mail afirmaba el jueves en su página web que el mandatario ruso estaba plantando viñedos para producir su propio vino en una lujosísima mansión a las afueras de Marbella (provincia de Málaga, sur).

El Daily Mail citaba sus propias fuentes e informaciones aparecidas en una página web online anglófona basada en España.

Según Peskov, la noticia difundida desacredita a una "publicación respetable".

"Desgraciadamente, los periodistas no han mostrado lo mejor de sí mismos últimamente… y no han demostrado cualidades profesionales elevadas cuando escriben", afirmó.

Putin, que el año pasado declaró unos ingresos de algo más de 100.000 dólares (al cambio en esa época) y un piso de 77 metros cuadrados, es acusado regularmente de poseer lujosas propiedades y una inmensa fortuna escondidas, información que el Kremlim desmiente contínuamente.