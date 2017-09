Asesino de la motosierra de Valdivia: El tétrico mensaje que publicó en Facebook tras cortar a su vecino

Un terrible asesinato en Corral, Valdivia, protagonizó Jorge Velásquez Silva (18) quien en la madrugada de este domingo usó una motosierra para matar a su vecino, identificado con las iniciales Y.B.S. (30). Tras el hecho, el autor del crimen publicó un mensaje en Facebook provocado el repudio no sólo de sus amigos, sino que también de los familiares de la víctima.

"Xao mi gente me voy pa kana pura vendisuone (sic)", publicó Jorge Velásquez y tras varias reacciones de sus contactos, terminó relatando lo sucedido. "Raaje a un Wm De Corral Kn Una Moto Sierra Las Kage" (sic), volvió a comentar más adelante.

"Que lindo. Yo me quedaría piola. Vergüenza me daría" o "Eres un bastardo, ojalá mueras" fue algunas de las reacciones que recibió el autor del crimen tras anunciar los hechos en su red social.

Impotencia de la familia

"Me comentaron que él había publicado eso y con la rabia con la pena, lo único que hice fue comentarle en su muro", dice a Publimetro María José Alderete. Ella fue una de las primeras en indicarle que la persona que Velásquez había asesinado era su tío.

"No sé si tendrá un problema mental, para mí es una persona que no piensa, que no tiene conciencia, no tiene sentimientos para andar publicando eso", agrega la sobrina de la víctima.

"En términos mentales, no creo que estuviese enfermo. Quizás estaba bajo los efectos de las drogas. Se sabe de eso aquí", relata a Publimetro Fabián Cárcamo, cuñado de la víctima de Corral.

Sobre la opción de "hacer justicia por sus propias manos", ambos descartan tajantemente esa posibilidad. "Según lo que hemos conversados con Carabineros, él tiene todas las de perder" dice Cárcamo. "Tenemos varios amigos quizás pueden hacerlo, pero como familia estamos tratando de llevar las cosas más tranquilamente posible", agrega.

Perfil del asesino

Según ambos, Jorge Velásquez, de 18 años, es una persona que probablamente tenía un problema de drogas. "Corral es un pueblo muy chico y eso se sabe", dice Cárcamo.

Cuentan que según información que obtuvieron de testigos del hecho, la víctima se había interpuesto en una pelea que había iniciado Velásquez. Este, acompañado de su hermano mayor, habrían intentado seguir con una disputa y tras enojarse, fue a casa a buscar una motosierra con la que hirió mortalmente a Y.B.S.

Descartan, en cualquier caso, que hubiese algún problema mental con él. Cuentan que, de hecho, viajaba "al norte" seguido y que, en términos familiares, hasta tenía una hija de algunos meses de vida.

En cualquier caso, el autor del crimen quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación por ser considerado "un peligro para la sociedad". Los funerales de la víctima, en tanto, se realizarán este miércoles.