Camioneros evidencian diferencias y un grupo de ellos se reunirá el lunes para analizar paro nacional

Representantes del gremio de camioneros se reunirá este lunes en Santiago para analizar qué pasos van a seguir, dependiendo de la respuesta que les dé el Gobierno al petitorio que entregaron en La Moneda el martes pasado algunas agrupaciones que se dedican a manejar máquinas de transportes.

Así, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) fijó una reunión de urgencia para este lunes 4 de septiembre a las 11:00, con el objetivo de analizar qué pasos seguirán tras el pronunciamiento del Gobierno.

Ello porque el martes pasado, los representantes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) junto con Chile Transportes anunciaron que si no se cumplía su petitorio, iban a analizar una “movilización nacional de carácter indefinida”.

No obstante, todo indica que esta visión no sería compartida por la CNDC. Juan Araya, representante de esa agrupación dijo a La Tercera que “Siempre hemos trabajado con éste y otros gobiernos por los atentados ocurridos en la zona sur de país, que repudiamos, pero con un paro no se va a solucionar nada”

En ese sentido aseguró que “no podemos estar parados hasta el 18 de septiembre. ¿Cómo se va a abastecer a la gente”

Una postura más radical es la que tiene la CNTC, dirigida por Sergio Pérez.

“Estamos preparando toda la logística, desde Arica a Punta Arenas, para este miércoles iniciar una manifestación por el estado de indefensión en el que nos encontramos”, dijo el dirigente.

Cabe señalar que en la carta que entregó la CNTC y Chile Transportes le dieron un plazo de 7 días al Gobierno para cumplir con un petitorio que incluye cinco puntos: la creación de una unidad de investigación de elite para la quema de camiones, la designación de un delegado presidencial permanente, implementar más policías en los aparcaderos de camiones y zonas de descanso, implementar un programa de asistencia a camioneros víctimas de robos y quemas, además de la modificación de la Ley Antiterrorista donde se exige la creación de un agente encubierto, además de la tramitación de juicios en regiones distintas a la que ocurren los hechos.

El plazo entregado por esas agrupaciones se cumple este martes 5 de septiembre.