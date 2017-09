Indignación en Argentina por madres que festejan desvinculación de niño con Asperger del curso de sus hijos

Indignación ha generado el festejo de unas madres a través de Whatsapp por la desvinculación de un niño con Asperger que formaba parte del curso de sus hijos, en la localidad de Merlo, Argentina.

La tía del menor, Rosaura Gómez, publicó las capturas de la conversación a modo de denuncia en un grupo privado de Facebook, las que rápidamente se viralizaron. Las madres del Instituto “San Antonio”, según indica Gómez, llevaban días realizando un campaña para echar al niño del establecimiento.

"Mi sobrino tiene síndrome de Asperger, es dulce. (…) Les cuento que las mamás de los compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos) supuestamente hasta que no saquen a mi sobrino de la escuela… eso no pasó, pero lo cambiaron a otro 4to", expuso la familiar del niño en la publicación.

Entre las imágenes compartidas en redes sociales una de las madres, Claudia, señala entre emoticones de festejo, brindis y aplausos que "al fin una buenísima noticia. Era hora que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!".

"Ojalá sea lo mejor para ese nene, y una buena noticia para todos los que peleamos para que nuestros hijos tengan una primaria como se merecen", expuso otra integrante del grupo.

La mamá del menor indicó que “ver lo que escribieron las madres me generó angustia y vergüenza ajena. Mañana tengo una reunión con la directora de la escuela para que me ponga por escrito por qué cambiaron a mi hijo de sección. Verbalmente me dijo que lo hacía para 'aliviar al curso'”, en entrevista con el Clarín.

Mi hijo está angustiado. Le costó mucho tener un grupo de amigos y no quiere perder lo que consiguió. Lo charló con la psicóloga, pero no es un cambio fácil para él”, señaló la madre al medio.

Por otro lado, Claudia se defiende y señala al medio trasandino A24 que "no es como muestran, es un recorte de la realidad. En ningún momento lo discriminamos", enfatizando que desde hace meses pedían que el menor tuviese un acompañante.

En este mismo contexto, la madre del pequeño indicó que "a pesar de tener acompañante terapéutico" este año "agredió a dos otros chicos gravemente", según recoge Infobae.