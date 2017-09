PDI alertó sobre fraude eletrónico a viajeros que consultaron perfil falso de aerolínea chilena

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detectó una estafa a usuarios de la aerolínea Latam, que fueron engañados a través de un perfil falso en la red social "Facebook", desde el cual se les solicitaba información sensible sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

La PDI lanzó un alerta a los chilenos, desde su cuenta vía Twitter, en la cual se prevenía a los usuarios del comercio electrónico sobre esta situación irregular, que atrapó a varios pasajeros de la conocida aerolínea.

El llamado de la PDI es a preservar las claves de las tarjetas y cerciorarse de que consultemos los perfiles oficiales, certificados, de la empresas a la cual vayamos a solicitar un servicio.

Publimetro consultó a la aerolínea sobre el particular y al momento de publicar esta nota, no habíamos recibido respuesta de su parte, sobre este particular.