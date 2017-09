El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, reiteró este martes que no se sumarán al paro nacional y acusó que varios dirigentes usan el gremio como “trampolín” para llegar a cargos políticos.

"Estamos en contra de producir más daños a la gente en general”, afirmó el líder del gremio en entrevista con radio Cooperativa.

En relación a los hechos de anoche, por el atentado incendiario contra dos camiones y cinco maquinarias en Pumalal, en la región de La Araucanía, Araya señaló que “lo que se produjo anoche es una respuesta a lo que se quiere hacer mañana entonces estamos apagando el incendio con bencina".

"Los grupos más violentos se juntan con los camioneros y se produce un conflicto de quién tiene más fuerza y nosotros al paralizar los camiones estamos haciendo un acto de más violencia, entonces no podemos seguir con el juego", añadió.

"El pequeño transportista que trabaja todos los días no puede estar parando una semana como plantean ellos. ¿Se imaginan un paro indefinido a contar de mañana? Vamos a estar el '18' en paro, con todos los conflictos que tiene la gente. No podemos dañar. Cuando hacemos un paro tenemos que tener el apoyo de la gente", expresó Araya.

Asimismo, criticó que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, sea miembro del consejo ciudadano de Sebastián Piñera y que algunos de los integrantes del gremio son candidatos de la oposición al Congreso.

Araya sostuvo que "están usando el gremio y están usando a los colegas camioneros como trampolín para salir de diputados, senador o de consejero regional".

"No podemos mezclar las cosas. O soy dirigente y tengo que tener la libertad de opinar, o no soy dirigente y me dedico a la política", enfatizó.

Incluso, criticó la movilización convocada para este miércoles, asegurando que "hay un camino equivocado en la CNTC. En los últimos años ha estado siempre en conflicto, siempre amenazando".

Además, el dirigente sentenció que "como gremio tenemos que conversar con todos y dialogar con todos, no podemos andar amenazando. No somos los matones del barrio".